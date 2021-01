Tenis: Australian Open - Un număr de 47 de jucători, printre care şi Bianca Andreescu, plasaţi în carantină strictă

12:00

Radu Gheorghe, actor de teatru şi film, unul dintre cei mai remarcabili promotori ai genului stand-up comedy în România, s-a născut la 16 ianuarie 1951, în Tulcea. A studiat vioara la şcoala de muzică, timp de 12 ani.A absolvit, în 1975, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I. L. Caragiale'' din Bucureşti, la clasa profesorilor Sanda Manu şi Octavian Cotescu, potrivit https://m.cinemagia.ro/. De asemenea, a absolvit cursurile de pantomimă şi music-hall ale aceluiaşi institut. Actor complex, Radu Gheorghe îmbină actoria, pantomima, interpretarea muzicală vocală şi instrumentală, fiind un maestru al improvizaţiei. Cunoştinţele muzicale căpătate în 12 ani de studiu al viorii, precum şi uşurinţa de a cânta la alte instrumente, cum sunt chitara şi flautul, l-au situat pe Radu Gheorghe, de la începutul carierei actoriceşti, într-o poziţie unică, se menţionează pe site-ul citat.A debutat în 1975, în piesa ''Ferma'' de Eugene O'Neill. A jucat pe scenele Teatrului Naţional, Teatrului Bulandra, Teatrului Ţăndărică, Teatrului Mic, Teatrului Foarte Mic, Teatrului de Artă Bucureşti, remarcându-se în spectacole precum: ''Revizorul'', ''Omul-orchestră'', ''Ucenicul vrăjitor'', ''Dl. Valentino'', ''Ploşniţa'', ''Harap alb'', ''Coana Chiriţa'', ''Aventură în banal'', ''Cavoul de familie'', ''A treia ţeapă'', ''Caligula'', ''Romulus cel Mare'', ''Câştigătorul trebuie ajutat'', ''Prinţesa şi Ecoul'', ''Carte de vizită'', ''Arta improvizaţiei'', ''Ludwig, Niccolo & Jo.'', ''Inimă de câine'', ''Profesiunea Doamnei Warren'', "D'ale Carnavalului'', ''Coada'' ş.a. Actorul Radu Gheorghe si Orchestra Simfonica Bucuresti in spectacolul 'Ucenicul vrajitor' (2016)Foto: (c) ILIE BUMBAC / AGERPRES FOTORadu Gheorghe semnează şi regia spectacolelor ''Interpretul'', jucat iniţial la Teatrul Foarte Mic, apoi la Teatrul Mic, şi "Contrabasul", jucat la Teatrul Excelsior. A jucat şi în ''Ucenicul vrăjitor'', un alt spectacol de divertisment teatral şi muzical, alături de Orchestra Simfonică Bucureşti. În septembrie 2018, la Teatrul Dramaturgilor Români a avut loc premiera spectacolului "Dona Juana" de Anca Visdei, a cărui regie este semnată de Radu Gheorghe.Într-un interviu acordat AGERPRES în 2014, Radu Gheorghe spunea că teatrul este, fără discuţie, arta care îi conferă actorului cea mai mare satisfacţie, ''pentru că ai contactul cu publicul direct, răspunsul este direct'', iar ''dacă ai reuşit să convingi, ai aplauze, râsete, şi se transmite acel ceva ca şi în dragoste''.Pe marele ecran au rămas memorabile rolurile sale din filme ca: ''Mireasa din tren'' (1979), ''Semnul şarpelui'' (1981), ''Grăbeşte-te încet'' (1981), ''Un echipaj pentru Singapore'' (1981), ''Ana şi hoţul'' (1981), ''Căruţa cu mere'' (1983), ''De dragul tău, Anca!'' (1983), ''Rămăşagul'' (1984) ş.a., potrivit volumului ''1234 cineaşti români'' (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996). A jucat, de asemenea, în filmele ''Harababura'' (1990), ''Lotus'' (2004), în piese de teatru la televiziune, precum şi în numeroase emisiuni de varietăţi. Actorul Radu Gheorghe si Orchestra Simfonica Bucuresti in spectacolul 'Ucenicul vrajitor' (2016)​​​​​​​Foto: (c) ILIE BUMBAC / AGERPRES FOTOÎn 1991, după un turneu efectuat, împreună cu alţi artişti români, în Statele Unite ale Americii, Radu Gheorghe a ales să rămână acolo vreme de câţiva ani. După revenirea definitivă în ţară în 1997, a fost unul dintre promotorii spectacolelor de stand-up comedy, fiind angrenat totodată în numeroase proiecte artistice, atât la teatre din Bucureşti, cât şi din ţară. A fost şi profesor asociat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale".Prezent în Cetatea Medievală din Târgu Mureş cu prilejul concertului-maraton "Au fost odată în Cenaclu", Radu Gheorghe declara, la 16 septembrie 2018, pentru AGERPRES: "Profesia este un lucru pe care îl fac cu plăcere, publicul simte asta şi ne distrăm împreună. Rezultatul pe care îl vedem în câteva minute este acumulat în ani de studiu, de muzică şi de teatru, mai ales în întâlnirile cu publicul. (...) Când faci meseria cu plăcere şi cu pasiune, atunci eşti conştient că apariţia pe scenă nu este o simplă demonstraţie, este o energie pe care o dăruieşti spectatorilor şi ei, din instinct, îţi dau înapoi dragostea şi energia. Asta face diferenţa între artiştii autentici şi cei mai puţin autentici, care cred că dacă eşti pe scenă şi spui trei glume, e gata.(...)".La 8 decembrie 2015 şi-a lansat primul audiobook din carieră, "Tata este gras", o lectură a romanului cu acelaşi titlu al lui Jim Gaffigan, apărut la Editura ACT şi Politon.În 2005, a primit Premiul de interpretare acordat de Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film (UARF) pentru rolul din filmul ''Lotus'', în regia Ion Cărmăzan. În 2008, la decernarea premiilor ''Păcală'' şi ''Harababura'' acordate de regizorul Geo Saizescu, actorul Radu Gheorghe a primit Premiul ''Dem Rădulescu'' pentru originalitatea şi inventivitatea demersului său artistic, comico-muzical. De Ziua Mondială a Teatrului, la 27 martie 2011, Radu Gheorghe s-a aflat printre cei şapte actori aniversaţi sub egida ''Seniori ai teatrului şi filmului românesc'', alături de Ion Besoiu, Florin Piersic, George Motoi, Violeta Andrei, Eugenia Maci şi Tora Vasilescu, primind diploma ''In honoris'' din partea Primăriei Generale a Capitalei şi a Teatrului Metropolis.La 13 noiembrie 2019, în cadrul Galei "Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru România", care a avut loc la Tulcea, actorul Radu Gheorghe s-a numărat printre personalităţile premiate de autorităţile judeţului Tulcea la manifestările prilejuite de Ziua Dobrogei.