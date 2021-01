Temperaturi minime de speriat. Minus 23 de grade la Miercurea Ciuc

18:00

Polițiștii din Cluj-Napoca au sancționat dur mai multe persoane ce au participat la o petrecere privată. Un tânăr de 18 ani a organizat o petrecere, vineri, într-un apartament din cartierul clujean Gheorgheni. Petrecerea la care […] The post Dosar penal și amenzi record în Cluj-Napoca! Un tânăr de 18 ani a organizat o petrecere cu 27 de persoane appeared first on Cancan.ro.