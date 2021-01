Harghita: Minus 22,9 grade Celsius la Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură din ţară

10:30

"Curtea artiştilor", cel mai important festival de teatru din ultimii ani din Zalău, va continua şi în 2021, diversificându-şi spectacolele de teatru, muzică şi improvizaţie din ediţiile anterioare prin abordarea lor pe categorii de vârstă şi oferirea, în premieră pentru municipiu, a spectacolelor de stradă, cu acrobaţii, dansuri, picioroange şi instalaţii.Asociaţia Pro Teatru, cea care organizează evenimentul, îşi doreşte ca ediţia din acest an a festivalului "Curtea artiştilor" să menţină şi chiar să depăşească standardele impuse de ediţiile anterioare, când la Zalău au ajuns nume sonore ale scenei teatrale din România, precum Maia Morgenstern, Florin Coşuleţ, Florin Piersic Jr., Ada Milea, Răzvan Vasilescu, Alex Ştefănescu sau Marius Bodochi."Primul lucru la care ne stă gândul şi cel mai important proiect al nostru este 'Curtea artiştilor'. Anul acesta ne gândim să diversificăm şi mai mult spectacolele oferite. În 2020, pe lângă teatru, am introdus şi componentele de muzică şi stand-up comedy, spectacole de improvizaţie. Acum vrem să aducem şi mai multă muzică, şi mai mult stand-up comedy, dar să păstrăm cât de cât proporţia la teatru şi să ne adresăm pe categorii de vârstă. Adică, dacă în 2020 noi vindeam un abonament lunar cu intrare la toate spectacolele, anul acesta vom face nişte abonamente pe categorii de vârstă, că poate un tânăr de 25 de ani nu e interesat să vadă un spectacol adresat celor de 50 de ani. Aşa că vom selecta şi din stand-up şi din muzică şi din teatru spectacole pe categorii de vârstă. Dacă ne va lăsa pandemia, vrem să venim şi cu câteva spectacole de stradă. Aici vorbim de acrobaţii, dansuri stradale, picioroange, instalaţii. Lucrăm cu o echipă foarte bună din Cluj-Napoca, cu care am colaborat în principal la spectacolele pentru copii, de vara trecută, şi vrem să legăm mai multe proiecte, printre care şi 'Curtea artiştilor'", a precizat, pentru AGERPRES, Darius Prodan, preşedintele Pro Teatru.Programul festivalului ar trebui finalizat până în luna martie, acesta urmând să se desfăşoare în perioada iulie - august.Intenţia organizatorilor este ca proiectul să fie extins an de an, pentru a transforma această "Curte a artiştilor" într-un "sezon al artiştilor", axat exclusiv pe spaţii neconvenţionale: Curtea artiştilor, Fabrica artiştilor, Acoperişul artiştilor.Pe de altă parte, Pro Teatru îşi doreşte să sprijine cât mai mult dezvoltarea proiectelor şi artiştilor independenţi."În continuare, la acest festival avem în vedere spectacolele şi artiştii independenţi. Vrem să aducem spectacole de teatru făcute în sfera independentă. Nu ne dorim să aducem spectacole de la teatre de stat. Ne preocupă foarte mult zona independentă a teatrului românesc, motiv pentru care vrem să dezvoltăm nişte proiecte concrete de susţinere a artiştilor independenţi, cum ar fi nişte rezidenţe de creaţie la Zalău. În principal, noi plănuim o rezidenţă pentru dramaturgi, dar şi pentru actori, tineri absolvenţi. Concret şi simplu, artiştii vin la Zalău, îşi aleg nişte teme de studiu şi cercetează şi creează pe baza acestor teme. Noi, practic, facem rost de finanţare şi le asigurăm cazare şi tot ceea ce au nevoie pentru a realiza produsul cultural finit", subliniază preşedintele asociaţiei.Tot pentru 2021, Pro Teatru îşi propune realizarea a cel puţin două producţii teatrale, punând accent pe patrimoniul cultural local. Sursa foto: ProTeatru/Facebook.com"Anul trecut am avut 'Verde tăiat', prima noastră producţie de teatru, şi sperăm ca şi în acest an să facem cel puţin două producţii. În acest sens, vom depune la AFCN, în primăvară, un proiect în acest sens. Încercăm, cât putem de mult, să ne 'agăţăm' de lucrurile concrete de pe plan local. Adică de castrul roman de la Porolissum, de biserica reformată din Zalău, de centrul istoric şi de patrimoniul cultural industrial. Cred că avem un patrimoniul cultural industrial destul de interesant în Zalău, care va fi la mare căutare în baza unui turism cultural. Cred că, peste vreo 10 ani, lumea va veni, chiar şi din vestul Europei, să vadă arhitectura industrială din perioada comunistă'', precizează Darius Prodan. Sursa foto: ProTeatru/Facebook.comUn alt obiectiv important al asociaţiei pentru 2021 este amenajarea unui punct termic într-un "laborator de cercetare şi educaţie prin teatru". Pentru finalizarea lucrărilor începute în 2020 mai este însă nevoie de bani, pe care Darius Prodan speră să-i obţină printr-o campanie de strângere de fonduri, astfel încât în iarna viitoare spaţiul să poată fi folosit pentru spectacole şi alte activităţi culturale.De asemenea, asociaţia vrea să demareze în 2021 cursuri de teatru pentru copii."Vom face cursuri de teatru pentru copii. E un proiect la care lucrăm acum. Undeva, din martie, sperăm să aducem nişte profesori de la Cluj-Napoca, săptămânal, care să facă aceste cursuri cu cei mici, pe două grupe - preşcolari şi şcolari. E un lucru care ni s-a cerut foarte mult şi cred că ar fi de interes, pentru a ne apropia mai mult de viitorul public. Cursurile vor avea mai mult o componentă de dezvoltare personală, pentru disciplină şi gestionarea emoţiilor", afirmă preşedintele Pro Teatru.Nu în ultimul rând, Pro Teatru îşi va continua demersurile pentru înfiinţarea unui teatru de stat la Zalău, pe principiul "un leu investit cu cap în cultură, poate duce doi lei la bugetul local"."Vom milita foarte mai mult anul acesta pentru înfiinţarea unui teatru de stat. Vom organiza conferinţe pe tema aceasta, vom face nişte studii şi cercetări şi vom lua oraşe asemănătoare Zalăului pentru a vedea cum reuşesc să susţină un teatru. (...) Când vorbim de teatru, nu vorbim de construcţia unei clădiri. Vorbim de înfiinţarea lui juridică, cu un buget alocat, pentru a putea plăti actori. Cea mai mare problemă a Zalăului nu este neapărat infrastructura culturală, ci resursa umană specializată. În primul rând, nu avem manageri culturali, nu avem actori, nu avem artişti. Aici cred că e o problemă. Noi avem şi ghinionul să fim între Oradea şi Cluj-Napoca şi atunci când va fi gata autostrada, dacă nu suntem pregătiţi cu o ofertă culturală şi cu oferte pe planul confortului personal, lumea va pleca", conchide Darius Prodan.