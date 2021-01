STS: Peste 200.000 de persoane din etapa a II-a - programate pentru vaccinare

12:30

Artistul Paul Young - cântăreţ, compozitor, instrumentist - s-a născut la 17 ianuarie 1956, în Luton, Bedfordshire, Marea Britanie. A învăţat să cânte la pian şi la chitară de când era copil. Stilul său muzical preferat era blues-ul, dar îi plăcea şi muzica soul, conform site-ului artistului, www.paul-young.com. A început să cânte coveruri cu trupa Kat Kool & The Kool Kats, dar după ce a înregistrat nişte demo-uri a părăsit trupa Kool Kats şi a plecat la Londra, în 1976, acceptând oferta de a cânta cu trupa Streetband, care căuta un solist vocal.În decembrie 1979, Streetband s-a destrămat, iar Paul a hotărât să înfiinţeze Q-Tips, împreună cu basist şi chitarist. Următorii trei ani, Paul a devenit cunoscut unui public din ce în ce mai numeros, datorită turneelor cu Q-Tips. La finalul anului 1982, trupa s-a destrămat şi Paul Young a semnat în acelaşi an un contract ca solist cu CBS/SONY Records. Primul single înregistrat în Marea Britanie a fost ''Iron Out The Rough Spots'' în noiembrie 1982, urmat de ''Love Of the Common People''. Succesul a venit odată cu piesa ''Wherever I Lay My Hat'', care a fost hitul nr.1 al verii anului 1983. Albumul ''No Parlez'' (apărut în 1983) l-a propulsat pe Paul, alături de noua sa trupă, The Royal Family, în vârful topurilor. Single-ul ''Come Back & Stay'' a devenit nr. 1 în topurile din Germania, menţinându-se pe această poziţie timp de şase săptămâni. După un turneu de 14 zile cu 13 spectacole în SUA, la finalul anului 1984 Paul cânta ca frontman cu Band Aid, înregistrând piesa ''Do They Know It's Christmas''.Al doilea album, ''The Secret Of Association'', a confirmat statutul de star internaţional al lui Paul. Hitul ''Every Time You Go Away'' a devenit nr. 1 în SUA în vara lui 1985. În 1987 a înregistrat al treilea album - ''Between Two Fires'' şi l-a întâlnit pe cântăreţul italian Zucchero, cu care s-a împrietenit, ulterior devenind colaboratori. În 1989, Paul a apărut la concertul Nelson Mandela Tribute, unde a cântat ''Don't Dream It's Over'', piesă care ulterior a fost inclusă pe albumul din 1991, ''Greatest Hits''. O perioadă nu a cântat, a stat în SUA mai multă vreme, pentru a scrie şi a înregistra materialul pentru al patrulea album - ''Other Voices'' (lansat în 1990).În 1991 Paul a înregistrat împreună cu Zucchero duetul care avea să devină cel mai popular cântec - ''Senza Una Donna'', care a apărut pe albumul ''Best Of''. Anul 1992 a fost anul turneelor mondiale, când a apărut la concertul Freddie Mercury Tribute, unde a cântat ''Radio Ga Ga'' şi a înregistrat piese pentru albumul ''The Crossing'', lansat în 1993. La sfârşitul anului 1994, a înregistrat o compilaţie de cântece pentru Crăciun - ''Reflections'' - şi a început un turneu de promovare a albumului. În perioada 1994-1996, Paul a pregătit un nou material la care a colaborat cu Drew Barfield şi alţi compozitori din Nashville, pentru următorul album, lansat în mai 1997 în Marea Britanie şi numit ''Paul Young''.La începutul anului 1999, Paul a înregistrat cu prietenii din trupa Los Pacaminos un dublu album, iar piesa ''Shadows on the Rise'' a intrat pe "heavy rotation" timp de trei luni. Albumul ''Los Pacaminos'' a fost lansat în 2002, an în care Paul a efectuat un turneu în Marea Britanie, însoţit de Los Pacaminos.În 2006, a înregistrat albumul ''Rock Swings - On the Wild Side of Swing'', care a fost lansat în SUA la începutul anului 2010. În 2009, a efectuat un turneu în Israel, Noua Zeelandă, Croaţia, precizează site-ul artistului, www.paul-young.com. Albumul "Good Thing", apărut în 2016, a fost urmat de o lungă perioadă de turnee şi apariţii la diferite festivaluri.În mai 2018, Paul Young anunţa turneul "The Soundtrack Of Your Life" în SUA, iar în iulie 2018, pregătea turneul aniversar din Marea Britanie cu prilejul împlinirii a 35 de ani de când a lansat albumul său de debut, "No Parlez", scrie site-ul artistului. În septembrie 2019, Paul scria că va participa la concertele artistei Cher în Marea Britanie, din cadrul turneului mondial "Here We Go Again" (care începuse în 2018), declarând: "Sunt cu adevărat onorat şi încântat sa fiu invitat special pentru legendara Cher în turneul ei din Marea Britanie", conform site-ului www.paul-young.com. Turneul lui Cher s-a oprit în 10 martie 2020 şi multe concerte au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Horia Plugaru) Sursa foto: (c) Paul Young/Facebook.com