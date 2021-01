Bilanț decese coronavirus în România, 17 ianuarie. 57 de persoane testate pozitiv au murit, de la ultima informare

22:10

Comisia de urgenţă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) nu este de acord cu utilizarea certificatelor de vaccinare ca o condiţie pentru accesul străinilor în unele ţări. Comisia arată că deocamdată „există prea multe necunoscute […] The post OMS, anunț de ultimă oră despre pașaportul de vaccinare appeared first on Cancan.ro.