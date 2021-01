Riscurile la care se supun cei care nu se vaccinează. Medicul Virgil Musta: „Cei care fac o formă severă rămân cu sechele”

22:40

Grecia se află în carantină națională din luna noiembrie. După aproape trei luni de restricții dure, începând cu data de 18 ianuarie măsurile se vor relaxa. Grecia își relaxează restricțiile și începe vaccinarea populației. Autoritățile […] The post Grecia relaxează restricțiile! Se redeschid bisericile și unele magazine. Noile directive intră în vigoare din 18 ianuarie appeared first on Cancan.ro.