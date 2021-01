3 lecturi care contează pentru banii tăi. Cum îți alegi polița RCA și la ce trebui să fii atent dacă vrei să amâni ratele la bancă

17:10

Un spital cu 1.500 de camere, care va fi folosit pentru tratarea persoanelor infectate cu coronavirus, a fost finalizat, sâmbătă, în China, după doar cinci zile de construcție, informează New York Post, care citează The Associated Press. Spitalul este unul dintre cele șase, cu un total de 6.500 de camere construite în Nangong, la sud […]