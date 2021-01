Meciul Zilei // Inter - Juventus. Trei cote de încercat pentru Derby d'Italia

16:00

Rangers, liderul din Scoția, s-a încurcat cu Motherwell, ultima clasată, în etapa a 24-a, terminând la egalitate, 1-1 Ianis Hagi a jucat 55 de minute.Rangers, singura echipă neînvinsă din Scoția. Formația lui Steven Gerrarrd are 66 de puncte în 24 de meciuri, cu 21 de puncte mai mult ca rivala Celtic, care are trei meciuri în minus, Motherwell are 19 puncte după 22 de partide jucate până acum și a urcat un loc în clasament, fiind pe 11. ...