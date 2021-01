Fotbal: FC Liverpool - Manchester United 0-0, în derby-ul etapei a 19-a din Premier League

18:20

Poliţia rusă a arestat duminică mai mulţi susţinători ai opozantului Alexei Navalnîi, înainte de aterizarea acestuia la Moscova, relatează AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERSNavalnîi a decolat după-amiază din Berlin, pentru a reveni în Rusia, deşi autorităţile din ţara sa au avertizat că ar putea fi arestat la sosire. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERSUnul din colaboratorii celui mai cunoscut dizident rus a numit şapte colaboratori ai acestuia care au fost reţinuţi de forţele de ordine. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERSNavalnîi se afla în Germania din august. El a fost internat la Berlin pentru a fi tratat după ce a fost otrăvit cu agent neurotoxic Noviciok.Miercuri, după ce opozantul şi-a anunţat intenţia de a se întoarce în Rusia, autorităţile penitenciare din Moscova au făcut cunoscut că vor face toate demersurile pentru a-l aresta sub acuzaţia de încălcare a condiţiilor de eliberare în urma unei condamnări cu suspendare într-un dosar din 2014.Avionul companiei ruse Pobeda la bordul căruia se află Navalnîi urmează să aterizeze pe aeroportul Vnukovo din Moscova la ora locală 19.20 (16.20 GMT). AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Andreea Preda)