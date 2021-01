SUA: Navalnîi ''trebuie eliberat imediat'' (consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui ales Biden)

Liderul opoziţiei ruse arestat duminică la Moscova, Aleksei Navalnîi, "trebuie eliberat imediat", a îndemnat duminică Jake Sullivan, viitor consilier pentru securitate naţională al preşedintelui ales american, Joe Biden, relatează AFP.Militantul anticorupţie şi critic vehement al Kremlinului a fost arestat de serviciile penitenciare duminică imediat după sosirea la Moscova din Germania, unde s-a aflat în convalescenţă în ultimele luni după ce a supravieţuit unei presupuse otrăviri."Navalnîi trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vieţii lui trebuie să fie traşi la răspundere", a denunţat Jake Sullivan, care va intra în funcţie la 20 ianuarie."Atacurile Kremlinului împotriva lui Navalnîi nu sunt numai o încălcare a drepturilor omului, dar şi un afront adus poporului rus care doreşte ca vocea lui să fie auzită", a insistat el pe Twitter. Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.— Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021 Mai mulţi parlamentari americani au condamnat, de asemenea, această arestare şi au lansat un apel la punerea în libertate a opozantului de 44 de ani.Administraţia americană nu a reacţionat deocamdată la această ştire. Solicitat de Agenţia France Presse, Departamentul de Stat al SUA nu şi-a făcut cunoscut punctul de vedere. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * Vladimir Putin şi-a depus candidatura pentru un nou mandat prezidenţial; Alexei Navalnîi va organiza un protest * Rusia: Curtea Supremă a respins apelul lui Navalnîi împotriva deciziei de interzicere a candidaturii sale la prezidenţiale * UPDATE Rusia: Aproape 700 de arestări la Moscova în timpul unei manifestaţii a opoziţiei (ONG) * Rusia: Justiţia deschide o anchetă pentru ''spălare de bani'' împotriva organizaţiei opozantului Alexei Navalnîi * Rusia: O instanţă a blocat conturile organizaţiei opozantului Alexei Navalnîi * Putin va emite un decret privind amendamentele constituţionale; el vrea să ''rămână lider pe viaţă'', crede Navalnîi * Navalnîi, urmărit îndeaproape de serviciile secrete înainte de presupusa otrăvire (presă) * Germania: Alexei Navalnîi se află sub protecţia poliţiei în spitalul din Berlin unde este internat

