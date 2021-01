Alex Bodi și-a strâns „brigada” acasă, la o narghilea, în așteptarea noului termen de judecată

16:50

Fiul Corneliei Catanga s-a despărțit de viitoarea soție. Artista este cea care a făcut dezvăluirea și a vorbit despre motivul rupturii dintre cei doi. Se anunța cea mai mare nuntă din lumea lăutarilor. Fiul Corneliei […] The post Fiul Corneliei Catanga s-a despărțit de viitoarea soție. Artista a dezvăluit motivul rupturii appeared first on Cancan.ro.