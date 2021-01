Fotbal: Boca Juniors a câştigat Cupa Diego Maradona

10:00

Directorul Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, a declarat, pentru AGERPRES, că, în această perioadă grea, actorii sibieni au învăţat ce înseamnă arta de a dărui, iar provocările pe care le-au întâmpinat i-au făcut mai puternici, arătându-le ce înseamnă frumuseţea vieţii, solidaritatea, puterea de a iubi.Pentru acest an, Teatrul Naţional din Sibiu are planuri mari - pregăteşte zece noi spectacole, şase premiere la secţia română şi alte patru la secţia germană.Astfel, Secţia română a TNRS vine cu 6 noi spectacole: ''Mici crime conjugale'', de Eric Emanuel Schmitt, regia Mariana Cămărăşan; ''Baltagul'', după Mihail Sadoveanu, regia Bobi Pricop; ''Spectacol European'', regia Alexandra Badea; ''Jacques şi stăpânul său'', de Milan Kundera, regia Horaţiu Mălăele; ''Domnişoara Nastasia'', de George Mihail Zamfirescu, regia Florin Coşuleţ; ''Trei surori'', de A.P. Cehov, regia Andrei şi Andreea Grosu. Foto: (c) ISABELA PAULESCU/AGERPRES FOTOAcestor premiere li se vor adăuga alte 4 noi spectacole produse de Secţia germană: ''ROavant: GarDE'', regia Flo von Hoermann şi Edith Buttingsrud Pedersen; ''Frumoasa călătorie a urşilor panda...'' de Matei Vişniec, regia Ben Pascal; ''BOOKPINK'', un compendiu dramatic de Caren Jeß, regia Alexander Bara Weinberger; ''Jedermann'' după Hugo von Hofmannsthal, regia Anja Michaela Wohlfart.În calitate de preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), Constantin Chiriac speră să poată organiza acest eveniment în 2021, după ce anul trecut a fost nevoit să îl mute în online."Vom face tot ce este omeneşte posibil pentru ca festivalul din acest an să se ţină, tema fiind 'Construim speranţa împreună!', pentru că avem nevoie de speranţă. Avem nevoie de încredere, avem nevoie de solidaritate, avem nevoie de ceea ce înseamnă capacitatea de a trece peste aceste momente atât de grele. Am avut de curând un dialog cu unul dintre actorii tineri care mi-a spus un lucru extraordinar: 'Domnule Chiriac, este atât de frumos când te întâlneşti cu publicul şi când toţi sar în picioare să te aplaude, chiar dacă e doar o treime din sală! Când vezi cum inimile spectatorilor bat la un loc, când îi simţi cum respiră alături de tine, când vezi toată această bucurie, acest miracol, nimic nu e mai de preţ'. M-am bucurat mult să aud acest lucru", a spus Constantin Chiriac.Potrivit directorului TNRS, actorii teatrului au învăţat, în această perioadă, ce înseamnă arta de a dărui. Foto: (c) ROMULUS BRUMA (C) / AGERPRES FOTO"În acelaşi timp, cred că toţi actorii noştri au învăţat ce înseamnă arta de a dărui, pentru că au răspuns provocărilor lansate de acest context. Astfel, fiecare actor a propus câte două spectacole-lectură de care se îngrijeşte - face distribuţia, coordonează repetiţiile şi apoi ajută la filmări. De asemenea, fiecare actor a contribuit la 'Darurile teatrale' de iarnă, iar acum lucrăm împreună pentru cel de primăvară. Lucrăm pentru noile premiere şi, bineînţeles, lucrăm pentru noua strategie pe care am adoptat-o, despre care vom vorbi, pentru că e bine să punem oamenii în faţa unui lucru bine gândit şi împlinit, din moment ce ideile se fură", precizează Constantin Chiriac.Echipa de la TNRS a reuşit în timp de pandemie să aibă mii de spectatori online, de pe aproape toate continentele."Pentru mine, ca persoană, cel mai dificil moment l-a marcat imposibilitatea de a mai ieşi din casă. Am călătorit până acum în 162 de ţări şi în multe dintre ele am fost şi de 100 de ori. Dar, brusc, nu am mai putut să plec. Iată, a trecut un an de când nu am plecat din România, în condiţiile în care au fost anumiţi ani în care am avut chiar şi 247 de zboruri. A fost cea mai grea perioadă pe care am trăit-o vreodată, dar toate aceste provocări ne-au făcut mai puternici, ne-au arătat ce înseamnă frumuseţea vieţii, solidaritatea, puterea de a iubi. Astfel, toată energia mea şi a echipei cu care lucrez s-a îndreptat spre public. Faptul că avem zilnic mii de spectatori care se uită la 'Daruri teatrale', faptul că spectatorii noştri vin la spectacolele noastre live, faptul că în toate ţările lumii, din America până în Japonia, din Europa până în Africa, au început să se vândă abonamentele noastre e un semn de mare bucurie pentru noi", mărturiseşte directorul Teatrului.Pandemia de COVID-19 a însemnat o mare provocare pentru teatrul sibian, dar mai ales pentru FITS, cel mai important festival internaţional de teatru din România."Teatrul Naţional 'Radu Stanca', împreună cu Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, cu Bursa de Spectacole, cu Şcoala de Teatru şi Management Cultural din cadrul Universităţii 'Lucian Blaga', împreună cu Platforma Doctorală, s-a confruntat anul trecut cu cel mai neaşteptat moment posibil: pentru prima dată, ţările, naţiunile, Globul au fost închise. FITS era pregătit să primească 585 de spectacole în 75 de spaţii de joc. Totul era pregătit, iar în 27 martie trebuia să avem conferinţa de presă în vederea vânzării biletelor. Şi, brusc, am intrat în stare de urgenţă, în condiţiile în care spectacolele programate să se joace până la final de august erau sold-out. Am fost nevoiţi să regândim totul cu o viteză nebună, într-o situaţie pe care nimeni n-a mai trăit-o vreodată. Am muncit de trei ori mai mult decât într-un an normal şi am reuşit, graţie (şi vreau să subliniez acest lucru) eroismului echipei cu care lucrez în TNRS, să facem în 67 de zile un festival online, singurul mare festival de acest gen din lume. În acelaşi timp, am utilizat resursele pe care FITS le are, am reuşit să facem zi de zi, de la ora 17,00, Conferinţele Festivalului şi am provocat toţi actorii să facă 'Fotoliul cu Poveşti şi Poezie', în condiţiile pe care le-am avut atunci", îşi aminteşte Constantin Chiriac.TNRS este singurul teatru din România care a dezvoltat o platformă integrată de video-on-demand, ne mai spune acesta."Am adunat aproape 4 milioane de vizitatori online până la începutul festivalului. De asemenea, festivalul a fost un succes enorm - am avut zilnic între 70.000 şi 80.000 de spectatori din 104 ţări, unele foarte îndepărtate, precum Japonia. Numai Jocurile Olimpice au avut public care provenea din mai multe ţări! Apoi ne-am reorientat, am învăţat din experienţa căpătată la festival şi am început să producem spectacolele în dublă formulă - atât pentru scenă, cât şi pentru mediul online. Acum suntem într-o situaţie fericită, fiind singurul teatru din România şi printre puţinele din lume care au o platformă integrată video-on-demand. Astfel, am creat 'Scena Digitală', punând la dispoziţia spectatorilor noştri posibilitatea de a-şi face abonamente, în variantă lunară, trimestrială, semestrială şi anuală", a menţionat Constantin Chiriac. AGERPRES/(A - autor: Isabela Paulescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)