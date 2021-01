Mihaela Bilic: De ce te-ai chinui să mănânci așa ceva, când avem friptură?

13:10

In era actuala avem sansa de a dispune de o varietate foarte mare de produse in orice domeniu, dar in special in cel ce tine de frumusete, ingrijire personala si cosmetica. Acum este mult mai usor sa gasesti o crema care sa ti se potriveasca, conceputa special pentru anumite tipuri de ten si de necesitati sau probleme. Insa, fiind varietatea atat de mare, uneori ne putem simti coplesite de atatea optiuni si sa nu stim exact ce sa alegem.