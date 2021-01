Până când te va iubi, în funcție de zodie

13:45

Un barbat a fost descoperit ca a trait intr-o zona securizata din aeroportul international din Chicago timp de trei luni. El a prercizat politiei ca i-a fost prea frica de SARS-COV-2 sa se intoarca acasa, in Los Angeles. Conform ziare.com, Aditya Singh, in varsta de 36 de ani, a fost arestat in weekend si acuzat ca a patruns intr-o zona restrictionata a unui aeroport si furt, a scris Chicago.