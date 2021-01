Alexander Zverev a anunțat despărțirea de echipa lui Federer » Controversa din spatele deciziei

Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) a anunțat despărțirea de echipa de management a lui Roger Federer, TEAM8.De asemenea, jurnalistul american Ben Rothenberg a notat pe Twitter că înțelegerea dintre Adidas și Zverev, care a expirat la finele lui 2020, încă nu a fost prelungită.„Ce an am avut! Am ajuns în prima mea finală de Grand Slam fără ca părinții mei și fratele meu să poată fi prezenți la eveniment, din cauza măsurilor anti-coronavirus. ...

