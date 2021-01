VIDEO Iohannis: Sunt convins că vom continua, împreună cu noua administraţie americană, dezvoltarea Parteneriatului Strategic

16:50

Filmul "The Marksman", un thriller de acţiune produs de compania Open Road, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american cu încasări de 3,2 milioane de dolari obţinute din 1.975 de cinematografe de vineri până duminică, potrivit datelor publicate de Comscore, informează Xinhua.Regizat de Robert Lorenz şi avându-l în rolul principal pe actorul Liam Neeson, acest lungmetraj prezintă povestea unui fermier american din Arizona care ajută un băiat de 11 ani să evadeze dintr-un cartel mexican al traficanţilor de droguri. "The Marksman" este al doilea film cu Liam Neeson lansat de Open Road în timpul pandemiei de COVID-19 după "Honest Thief", care a avut premiera în octombrie şi s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american timp de două săptămâni.Potrivit companiei Comscore, doar 37% din cinematografele din America de Nord sunt în prezent deschise.Filmul "Wonder Woman 1984", produs de Warner Bros., a coborât pe locul al doilea în cea de-a patra săptămână de proiecţii, cu încasări de 2,6 milioane de dolari obţinute din 2.201 de cinematografe. Box-office-ul său nord-american a ajuns la 35,8 milioane de dolari, iar box-office-ul său global a urcat la 141,7 milioane de dolari.Realizat cu un buget de producţie estimat la 200 de milioane de dolari, acest film reprezintă o continuare a peliculei "Wonder Woman" din 2017. Cu Patty Jenkins revenită în calitate de regizoare şi cu actriţa Gal Gadot care şi-a reluat rolul din producţia originală, noul film prezintă aventurile personajului Diana Prince, care se luptă cu doi inamici periculoşi în timpul Războiului Rece.Comedia de animaţie "The Croods: A New Age", a coborât pe poziţia a treia, cu încasări de 2,04 milioane de dolari obţinute din 1.855 de cinematografe în cel de-al optulea weekend de proiecţii. Box-office-ul său nord-american este de 39,2 milioane de dolari, iar cel mondial de 134,8 milioane de dolari.Acest film, ce marchează debutul în lungmetraj al regizorului Joel Crawford, a avut un buget de producţie de 65 de milioane de dolari şi beneficiază de colaborarea unor actori celebri pentru asigurarea vocilor personajelor sale, precum Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone şi Ryan Reynolds.Pelicula, o continuare a filmului "The Croods" din 2013, prezintă povestea familiei preistorice Crood, aflată în căutarea unui loc mai sigur în care doreşte să se stabilească şi ai cărei membri se întâlnesc cu cei ai unei alte familii, care este mult mai bine plasată pe scara evoluţiei sociale.Drama "News of the World", produsă de Universal Pictures, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al patrulea cu încasări de 1,05 milioane de dolari obţinute în cel de-al patrulea weekend al său de proiecţii în America de Nord. Box-office-ul său nord-american a ajuns la 8,7 milioane de dolari.Regizat de Paul Greengrass şi avându-i în rolurile principale pe Tom Hanks şi Helena Zengel, filmul are la bază bestsellerul omonim publicat în 2016 de Paulette Jiles. Protagonistul său, căpitanul Jefferson Kyle Kidd, un bărbat văduv şi veteran al Războiului Civil, trebuie să returneze o fetiţă de 10 ani, care a fost crescută de amerindieni încă de când era bebeluş, membrilor supravieţuitori ai familiei acesteia. În timp ce călătoresc sute de kilometri prin sălbăticia nemiloasă, ei se confruntă cu o serie de provocări uriaşe, atât umane cât şi naturale, în încercarea lor de a găsi un loc pe care să îl numească "acasă".Filmul "Monster Hunter" a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 920.000 de dolari. "Monster Hunter", un film fantasy şi de acţiune regizat de Paul W.S. Anderson, o are ca protagonistă pe soţia cineastului britanic, actriţa Milla Jovovich, devenită celebră graţie rolurilor interpretate în franciza "Resident Evil" şi în alte pelicule SF.Acest film, bazat pe seria omonimă de jocuri video lansate de Capcom, prezintă povestea unui grup de soldaţi de elită, conduşi de Captain Artemis, rol interpretat de Milla Jovovich. Atunci când o neaşteptată furtună de nisip obligă acea unitate militară să se refugieze într-o lume populată cu monştri periculoşi şi puternici, soldaţii sunt obligaţi să lupte pentru supravieţuire într-o bătălie disperată. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Facebook.com