CSA Steaua, indezirabilă: „Oferim puțini bani, iar jucătorii refuză” + „Militarii” dau afară 6 fotbaliști!

Daniel Oprița, 39 de ani, antrenorul CSA Steaua, anunță că „militarii” nu au foarte mare succes în acest mercato.„Sper să întărim echipa acolo unde avem nevoie. Am încercat să aduc jucători, am discutat. Cu mulți dintre ei nici nu am ajuns la partea financiară. A fost destul de greu să-i aduc la Liga 3. Chiar dacă e vorba de Steaua București, Liga 3 parcă e o barieră pentru ei, nu vor să accepte. Pot să dau și câteva nume. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor