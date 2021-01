VIDEO Asalt asupra Capitoliului: O femeie, suspectată că a vrut să le vândă ruşilor computerul lui Nancy Pelosi

19:40

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că România rămâne un aliat puternic şi prieten de încredere al Statelor Unite ale Americii. "2020 a fost şi anul aniversării a 140 de ani de relaţii diplomatice bilaterale, un moment de reflecţie şi proiecţie spre viitor, cu încrederea dată de faptul că legăturile dintre ţările noastre sunt mai puternice ca oricând. 2021 este anul celebrării unui deceniu de la încheierea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii şi a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare antirachetă al Statelor Unite în România. Aceste repere aniversare ne oferă noi oportunităţi de consolidare şi aprofundare a dialogului politic şi a relaţiei strategice dintre ţările noastre. Sunt convins că vom continua, împreună cu noua administraţie americană, dezvoltarea Parteneriatului Strategic şi a solidei relaţii de încredere pe care am construit-o, în baza valorilor şi a intereselor noastre comune. România rămâne un aliat puternic şi prieten de încredere al Statelor Unite, profund dedicat relaţiei transatlantice, care este de o importanţă vitală", a spus şeful statului la ceremonia de decorare cu Ordinul Naţional "Steaua României" a ambasadorului SUA în România, Adrian Zuckerman.Şeful statului a subliniat că aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii constituie unul dintre pilonii de bază ai politicii externe şi de securitate a ţării noastre, arătând că îndeplinirea acestui deziderat s-a reflectat pe deplin în activitatea desfăşurată de ambasadorul american pe durata misiunii la Bucureşti."Contribuţia substanţială pe care aţi avut-o la consolidarea Parteneriatului Strategic româno-american este evidenţiată de progresele înregistrate în ultimul an şi de proiectele bilaterale importante din domeniul securităţii şi apărării, precum şi din cel economic şi al cooperării energetice. Toate aceste realizări sunt în conformitate cu obiectivele stabilite prin Declaraţia Comună pe care am agreat-o cu prilejul vizitei mele la Washington din 2019", a afirmat Iohannis.El a precizat că anul trecut, prin semnarea Foii de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării dintre România şi Statele Unite, a fost consolidată cooperarea dintre cele două ţări pe palierul apărării şi securităţii. În acest context, Iohannis a reiterat interesul crescut al ţării noastre pentru o prezenţă militară americană sporită în România.Potrivit şefului statului, componenta economică şi de energie a Parteneriatului Strategic a fost extinsă prin încheierea Acordului interguvernamental în domeniul energiei nucleare civile şi prin progresele înregistrate în identificarea de surse de finanţare pentru proiecte cu caracter strategic în acest domeniu, precum şi pentru proiectele majore de interconectare regională promovate de România, precum Rail2Sea şi ViaCarpathia.El a amintit că cele două state s-au sprijinit reciproc în contextul combaterii pandemiei de COVID-19, inclusiv prin ajutorul Statelor Unite dedicat luptei împotriva noului coronavirus în ţara noastră, repatrieri de cetăţeni sau trimiterea unei echipe medicale române în statul Alabama.Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, s-a declarat onorat să primească distincţia. "România este o ţară uimitoare, o ţară cu un viitor luminos şi cu un potenţial nelimitat", a spus el, amintind că s-a născut în România. De asemenea, ambasadorul a arătat că, în contextul pandemiei, SUA şi România s-au sprijinit reciproc.Ambasadorul american a amintit şi de Revoluţia din 1989."Drumul către un viitor mai bun este câteodată dificil, dar vom continua să lucrăm împreună să trecem peste aceste provocări. România a realizat multe deja, românii au ales libertatea şi statul de drept în faţa reminiscenţelor comunismului şi corupţiei. Noua coaliţie de guvernare va aduce stabilitatea necesară şi va continua dezvoltarea care a început anul trecut. Iubesc ţara în care m-am născut şi am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România să atingă măreţia", a spus Adrian Zuckerman.El a subliniat că în ultimul an au fost mai multe realizări. "Am realizat multe în acest an, dar călătoria nu a ajuns la final. Împreună vom face mai multe. Angajamentul României pentru pieţe libere, dezvoltare economică şi stat de drept asigură un viitor strălucit. Oraşe din România, precum Cluj, Oradea, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti, sunt modele de dezvoltare. Competiţia pe o piaţă liberă şi statul de drept vor aduce bunăstare şi prosperitate pentru toată lumea şi va transforma România într-o putere economică. Sunt încrezător că, cu dumneavoastră, domnule preşedinte Iohannis, premierul Cîţu, coaliţia de guvernare şi Parlamentul, România va continua să construiască în jurul progreselor făcute în ultimul an. Îi îndemn pe toţi românii să continue acest drum şi să aibă curajul să atingă întregul potenţial. România nu are un prieten mai bun decât SUA. La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat şi ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilieri prezidenţiali şi de stat.Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, săptămâna trecută, decretul pentru decorarea ambasadorului Adrian Zuckerman cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce în semn de "înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul mandatului său în România, precum şi pentru implicarea substanţială în dezvoltarea şi aprofundarea Parteneriatului strategic dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii".