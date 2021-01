Astra - Craiova 1-1. Eugen Neagoe: „Un frig teribil” + ce promisiuni a obținut de la Ioan Niculae

22:50

Astra și CS Universitatea Craiova remizat, 1-1, într-un meci din etapa a 17-a din Liga 1.Toate detaliile despre Astra - Craiova 1-1După al doilea meci fără victorie din 2021, Corneliu Papură, antrenorul oltenilor, a comentat prestația elevilor săi și a explicat ce a lipsit pentru a se impune azi.„Poate altfel ar fi cu mine pe bancă, poate mă simțeau altfel jucătorii. Cred că am dominat jocul azi, am întâlnit o echipă care s-a grupat bine, dar am dominat în totalitate. ...