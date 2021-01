Coronavirus: Noua mutaţie sud-africană nu este mai mortală, dar este de 1,5 ori mai contagioasă

22:40

Serialele "The Crown" şi "Ozark", produse de Netflix, au primit cele mai multe nominalizări - câte şase - la cea de-a 26-a ediţie a galei Critics' Choice Awards, inclusiv la categoria "cel mai bun serial dramatic", au anunţat luni reprezentanţii Critics Choice Association, citaţi de revista Variety.Platforma de streaming Netflix a primit graţie producţiilor sale un număr total de 26 de nominalizări şi este urmată în acest clasament de postul de televiziune HBO, care a primit 22 de nominalizări. O producţie HBO, "Lovecraft Country", a primit cinci nominalizări. Pe lângă nominalizarea la categoria "cel mai bun serial dramatic", "The Crown" va concura şi la categoriile de interpretare prin Olivia Colman şi Emma Corrin (cea mai bună actriţă într-un serial dramatic), Josh O'Connor (cel mai bun actor într-un serial dramatic), Gillian Anderson (cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic) şi Tobias Menzies (cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic). Celelalte nominalizări ale serialului "Ozark" au fost primite de Jason Bateman (cel mai bun actor într-un serial dramatic), Laura Linney (cea mai bună actriţă într-un serial dramatic), Tom Pelphrey (cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic), Julia Garner şi Janet McTeer (cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic). La categoria "cel mai bun serial dramatic", alături de "The Crown" şi "Ozark", vor concura următoarele producţii TV: "Better Call Saul", "The Good Fight", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Perry Mason" şi "This Is Us".La categoria "cel mai bun serial de comedie" au fost nominalizate producţiile "Schitt's Creek", "What We Do In The Shadows", "Better Things", "The Flight Attendant", "Mom", "Pen15", "Ramy" şi "Ted Lasso". Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPATaye Diggs va reveni pentru al treilea an consecutiv în calitate de prezentator principal al galei Critics' Choice Awards, care va avea loc pe 7 martie. Nominalizările pentru producţiile cinematografice vor fi anunţate pe 7 februarie. Cea de-a 26-a ediţie a galei Critics' Choice Awards va fi produsă de Bob Bain Productions şi Berlin Entertainment. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Critics Choice Awards / Facebook