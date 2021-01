Cum îl răsfață Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău? Vedeta a făcut dezvăluirea, iar fanii au reacționat

07:50

Este doliu în România, după ce Nosz Botond, maestrul de lumini de la Teatrului Szigligeti din Orade, a murit la numai 42 de ani. Anunțul trist a fost făcut chiar de către reprezentanții instituției de […] The post Doliu în România! A murit Nosz Botond, la numai 42 de ani appeared first on Cancan.ro.