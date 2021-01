Cum a apărut Mihai Gâdea, în direct, la Sinteza Zilei. Telespectatorii au rămas uimiți

09:20

Andreea Antonescu a dezvăluit că își mai dorește un copil! Ea a vorbit, într-un interviu pentru VIVA!, ce înseamnă să fii mămică, dar și despre relația pe care o are cu fiica ei. Andreea Antonescu […] The post Andreea Antonescu mai vrea un copil + Ce relație are cu fiica ei, Sienna appeared first on Cancan.ro.