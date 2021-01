EXCLUSIV Corneliu Papură, găsit vinovat pentru criza de la Craiova: „E omul bun de ploaie, nu un antrenor care să găsească soluții”

11:10

Valul de frig abătut asupra României i-a pus în dificultate pe mulți dintre fotbaliștii din Liga 1, nevoiți să joace pe terenuri înghețate, la temperaturi mult sub zero grade. Invitat în această dimineață la GSP Live, Grigore Sichitiu (72 de ani), fostul președinte al celor de la Rapid, și-a exprimat nemulțumirea vizavi de reluarea mult prea timpurie a campionatului, fiind de părere că exprimarea jucătorilor are mult de suferit în condițiile meteorologice geroase ...