Boc: Nu am şi nu-mi doresc o funcţie în PNL; Congresul - momentul instituţional să discutăm ce trebuie făcut cu partidul

Dolly Parton - actriţă, cântăreaţă, compozitoare - s-a născut la 19 ianuarie 1946 în Severville, statul Tennessee (SUA). La vârsta de 10 ani a apărut la Knoxville Tv, iar un an mai târziu a apărut la Grand Ole Opry. După absolvirea liceului în Sevier County (Tennessee), în 1964, s-a mutat în Nashville pentru a urma o carieră dedicată genului country, potrivit www.biography.com.În 1967, a fost remarcată de Porter Wagoner, care i-a oferit posibilitatea să apară la ''The Porter Wagoner Show''. Dolly Parton a fost implicată în acest proiect timp de şapte ani, duetele lor au devenit foarte cunoscute şi a apărut cu grupul său la Grand Ole Opry, susţinând şi turnee. Hit-ul lor ''Joshua'' a ajuns pe primul loc în topurile din 1970, potrivit sursei amintite.Dolly Parton a ales, în 1971, cariera solo. A câştigat o popularitate imensă în calitate de interpretă şi compozitoare, fiind recompensată cu numeroase premii Country Music Association (în 1968, 1970, 1971, 1975 şi 1976). La mijlocul anilor '70 a început să apară frecvent la diferite emisiuni televizate. Artista a fost gazda propriei emisiuni - ''Dolly'' - în 1976, un an mai târziu obţinând primul premiu Grammy (''Best female country vocal performance'') pentru melodia ''Here You Come Again''. Sursa foto: Dolly Parton/facebook.comÎn 1971, a lansat pe piaţă albumul ''Joshua'', care a fost foarte apreciat. În acelaşi an, a lansat şi ''Coat of Many Colors'', iar în 1974 a lansat albumul ''Jolene'', foarte bine primit atât în SUA, cât şi în Canada. Single-ul a fost foarte apreciat conform publicaţiei ''Hot Country Songs'', iar în 2004 a fost declarat de revista Rolling Stone drept una dintre cele mai bune melodii ale tuturor timpurilor, conform www.biography.com. Anul 1976 i-a adus semnarea unui contract pentru spectacolul de varietăţi intitulat ''Dolly!''. Debutul în industria de film l-a făcut în 1980, în ''Nine to five'', interpretare pentru care a primit o nominalizare la Oscar, şi pentru Grammy, la categoriile ''Best country song'' şi ''Best female country vocal performance'', pentru melodia ''Nine to five''. Şi-a consolidat popularitatea prin apariţiile în filmele ''The best little whorehouse in Texas'' (1982) şi în ''Provocarea'' (1984) cu melodia ''Tennessee homesick blues'', potrivit www.imdb.com. În 1985, a lansat albumul de studio ''Real Love'', iar single-ul care dă titlul albumului a fost interpretat în duet cu Kenny Rogers, ocupând locul 1 în topurile country. Doi ani mai târziu, a lansat împreună cu Emmylou Harris şi Linda Ronstadt discul ''Trio'', care s-a vândut în peste un milion de exemplare, conform www.cinemarx.ro.A pus bazele companiei ''Dolly Parton'', iar în 1986 a înfiinţat Dollywood - un parc tematic în Pigeon Forge, Tennessee.A interpretat propriul rol în serialul ''Dolly'' (1987), iar în 1988 a câştigat alt premiu Grammy pentru ''Best country performance duo or group with vocals'' pentru ''Trio''.Dolly Parton a mai jucat în ''Steel Magnolias'' (1989), alături de Julia Roberts, şi a apărut în 15 filme în anii '90, câştigând numeroase premii şi nominalizări la Country Music Association, indică www.imdb.com. Sursa foto: Dolly Parton/facebook.comÎn 1992, Whitney Houston a transformat melodia artistei din Tennessee, "I Will Always Love You", într-unul dintre cele mai vândute single-uri, fiind coloana sonoră a filmului ''The Bodyguard''. Al cincilea premiu Grammy la categoria ''Best country collaboration with vocals'' l-a primit în 2000, când a lansat albumul ''Bluegrass''. Considerată una dintre cele mai talentate interprete ale genului country, a scris peste 3.000 melodii şi a vândut mai mult de 100 milioane de discuri. Pentru realizările sale a fost ''inclusă'' pe Bulevardul Celebrităţilor din Hollywood, în 1984, şi o stea în Nashville Star Walk.I-a fost acordat titlul ''The queen of country music'' cu 25 de single-uri aflate pe primul loc şi un record de 41 de albume country în top 10. Împreună cu Reba McEntire deţine performanţa de a fi singurele artiste cu un single aflat pe prima poziţie în topuri în patru decenii consecutive.În 2006, Dolly Parton a primit recunoaşterea specială a contribuţiei aduse artelor, la Kennedy Center Honors. A primit a doua nominalizare la prestigioasele distincţii ale Academiei Americane de Film pentru melodia "Travelin' Thru", aflat pe coloana sonoră a peliculei ''Transamerica'', indică www.biography.com.A lansat, în 2008, albumul ''Backwoods Barbie'', în 2011 ''Better Day'', pentru ca un an mai târziu să publice volumul ''Dream More: Celebrate the Dreamer in You''.A fost inclusă în Country Gospel Hall of Fame, în 2010, conform www.imdb.com. Sursa foto: Dolly Parton/facebook.comS-a implicat în acţiuni umanitare, în 1996 implementând un program de alfabetizare denumit ''Imagination Library'', în Tennessee, prin care anual sunt distribuite 2.500.000 de cărţi, potrivit cinemarx.ro. În august 2015, a susţinut concerte ''sold-out'' în beneficiul ''Imagination Library'', menţionează www.dollyparton.com.În 2019, i-a fost decernat primit ''MusiCares Person of the Year'', cu prilejul galei desfăşurate la Los Angeles Convention Center, în 8 februarie, eveniment ce vizează asigurarea unui fond caritabil pentru sprijinirea celor din industria muzicală, în cazuri de necesitate financiară, medicală sau personală, potrivit www.grammy.com.