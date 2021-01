Dan Negru a recunoscut că este zgârcit cu banii „Mi-am luat mașină bună abia după ce am avut o casă bună”

12:30

Meteorologii au făcut anunțul: vremea se va schimba de la mijlocul acestei săptămâni! Vor fi chiar temperaturi maxime de 10 grade Celsius. Însă, vremea se va menţine deosebit de rece în toată ţara. Specialiștii de […] The post Anunțul făcut de meteorologi: vremea se schimbă radical de la mijlocul săptămânii! appeared first on Cancan.ro.