Record de decese în Marea Britanie din cauza COVID-19

Andreea Moșneagu de la „Survivor România 2021” face parte din echipa Războinicilor, are o personalitate puternică și se consideră o învingătoare. Tânăra are 31 de ani și s-a născut la Suceava. Andreea Moșneagu a studiat la Facultatea de Științe Politice și Administrative din București. „Am o personalitate puternică și un caracter de fier. Am fost, […]