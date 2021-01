LPF a anunțat programul următoarelor 3 etape! Când se joacă derby-ul Dinamo - FCSB

18:20

Ilie Năstase, 74 de ani, a reacționat vehement, după ce s-a scris că ar avea probleme financiare.CONTEXT: Zilele trecute, Newsweek informa că „Nasty” mai are doar două firme pe piață, 9 dintre companiile fostului mare tenisman fiind închise în ultimii ani - detalii, AICI.„Cum adică nu mai am bani? Merg pe jos? Merg pe jos că nu mai am carnet. Numai proștii spun asta, dar lor nu le dau răspuns, le răspund numai deștepților. ...