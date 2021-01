Cîţu, despre fricţiunile din PNL: Este un partid care întotdeauna a fost viu în interior

20:10

Vicepreşedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a afirmat, marţi, că s-a întâlnit cu ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD în ceea ce priveşte redeschiderea şcolilor, a solicita alocarea pentru educaţie a unui buget mai extins şi a 10% din Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă."Am avut o discuţie în această dimineaţă cu ministrul educaţiei. Am discutat despre acest raport, despre propunerile noastre. PSD face o opoziţie constructivă, vine cu proiecte, nu venim cu scandal, venim cu soluţii şi ne aşteptăm ca ele să fie implementate. Sper ca cele discutate, agreate să fie implementate. Bugetul pentru educaţie trebuie extins şi Planul Naţional de Rezilienţă să cuprindă alocări adecvate. (...) Din discuţia purtată am ajuns amândoi la un acord, că trebuie să avem această creştere a bugetului. De cealaltă parte, cred că există un acord pe necesitatea de a redeschide şcolile de îndată şi de a pregăti în mod detaliat acest proces", a afirmat Negrescu, la o conferinţă de presă.El a spus că s-a ajuns la un acord cu privire la necesitatea unei corelări mai bune a activităţii instituţiilor statului din zona de sănătate cu zona de educaţie."Ceea ce şi-a asumat ministrul şi public a fost de a creşte volumul finanţării pentru educaţie, în raport cu bugetul pe anul anterior. I-am şi spus că noi considerăm că bugetul trebuie să fie unul mult mai mare faţă de o simplă creştere a cuantumului, pentru că educaţia are nevoie de investiţii suplimentare. De aceea, noi, public, ne asumăm propunerea cu 10% din Planul Naţional pentru Rezilienţă", a adăugat Negrescu. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO Vicepreşedintele PSD a menţionat că ministrul nu a oferit foarte multe detalii privind redeschiderea şcolilor.El a menţionat că PSD a pregătit un raport cu soluţii verificate în plan european şi o strategie completă şi complexă privind modul în care pot fi redeschise şcolile."Avem nevoie ca educaţia să iasă din zona aceasta politică şi mai ales din aceste controverse la nivelul Guvenului unde vedem ministrul sănătăţii care spune total altceva faţă de ministrul educaţiei, unde vedem că preşedintele anunţă o serie de schimbări fără consultarea tuturor actorilor relevanţi. Avem nevoie ca învăţământul să fie considerat o prioritate naţională. În sensul acesta, PSD şi-a propus să ofere celor care sunt interesaţi de subiectul educaţiei o serie de propuneri, măsuri, idei care să ne permită să revenim la normal, dar mai ales să asigurăm accesul la educaţie de calitate pentru toţi copiii. În această logică am elaborat o strategie, un proiect, un plan complet discutat în detaliu cu actori relevanţi privind modul în care putem să ne asigurăm că educaţia este tratată cu prioritate, mai ales că revenim la o situaţie normală", a afirmat Negrescu.Potrivit lui Negrescu, raportul PSD cuprinde "ideea de a dezvolta un program clar pentru achiziţia de laptopuri şi tablete, de a dezvolta instrumente adaptate procesului educaţional, oferind un mediu sigur pentru zona de educaţie digitală, de a crea programe şcolare şi inclusiv de a moderniza programa naţională în aşa fel încât să avem şcoli cu program prelungit, dar mai ales să avem un sprijin adecvat pentru elevi, mai ales pentru cei care au dificultăţi în a în urma cursurile". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Avem nevoie să creştem bursa socială, bursa de merit, bursa de performanţă. În sensul acesta, sumele sunt clare şi am vrea să vedem că ministrul finanţelor, Guvernul României va bugeta adecvat această solicitare a elevilor din România. Avem proiecte concrete, că ne referim la biblioteca şcolară virtuală, că ne referim la programele cu finanţare europeană pentru formarea profesorilor, acele programe europene trebuie de redemarate, să devină funcţionale după ce mai multe luni în timpul guvernării liberale aceste programe europene au fost ignorate. Trebuie să implementăm, de asemenea, pachetului minim de servicii pentru copii, un proiect extrem de important susţinut de Partidul Social Democrat şi, în mod special, de domnul preşedinte Marcel Ciolacu, dar susţinut mai ales de UNICEF", a spus Victor Negrescu.El a menţionat că PSD consideră necesară "o redeschidere parţială imediată a unităţilor de învăţământ, în funcţie de condiţiile epidemiologice locale, dar în raport cu punctul de vedere exprimat de comunităţile locale şi universitare", care "să nu pună directorul sau profesorul în situaţia nefericită de a decide pe propria persoană, asumându-şi riscul pe care, evident, o persoană din corpul didactic nu şi-o poate asuma".Negrescu a criticat faptul că autorităţile nu au o coerenţă în abordare şi nu se ştie astăzi dacă pe 8 februarie se vor deschide sau nu toate şcolile, cum se va decide, care sunt criteriile."Ministerul Educaţiei admite astăzi că nu ştie câţi copii nu au avut la acces la educaţie, nu ştie dacă tabletele au ajuns la copii, nu ştie câţi bani au fost cheltuiţi în acest sens, nu ştie dacă profesorii şi-au făcut orele, nu ştie dacă profesorii au fost pregătiţi adecvat. Practic, suntem într-o stare care aruncă educaţia României într-un haos total", a apreciat el. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Conform statisticilor organizaţiilor neguvernamentale, a arătat Negrescu, copiii au pierdut sute de ore de şcoală prin incapacitatea de a accesa învăţământul."Este evident că avem nevoie de o altă gândire (...). Strategia prezentată la finalul anului de către Ministerul Educaţiei nu corespunde obiectivelor europene în materie şi mai ales acea strategie este caducă prin prisma faptului că nu are un buget prezentat, nu are un grafic de implementare. Sunt o serie de idei preluate din documente europene fără o prelucrare adecvată şi o adaptare la realitate", a adăugat Negrescu.În opinia sa, este timpul ca premierul să îşi asume o strategie coerentă."Redeschiderea şcolilor, în condiţiile în care din punct de vedere medical acest lucru este posibil, devine esenţială şi trebuie să ştim ce se va întâmpla pe 8 februarie. Guvernul României trebuie să vină cu măsuri clare, pentru că mai este puţin până atunci", a mai spus Negrescu.AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţ, editor online: Anda Badeaă)