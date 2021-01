YouTube îl interzice pe Donald Trump pentru încă cel puţin o săptămână

01:00

Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană sunt încântate să colaboreze cu preşedintele ales Joe Biden pentru a întări legăturile cu Statele Unite, a asigurat marţi seara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP."Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu preşedintele ales Joe Biden pentru a consolida legăturile dintre Statele Unite şi Europa, deoarece ne confruntăm cu provocări globale pe care niciunul dintre noi nu le poate aborda singur" a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg pe contul său de Twitter după o cină de lucru cu preşedintele Consiliului European Charles Michel, în ajunul ceremoniei de învestitură a preşedintelui american. Dinner with @eucopresident & @JosepBorrellF. We look forward to working with President-elect @JoeBiden to further strengthen ties between the #UnitedStates & #Europe, as we face global challenges none of us can tackle alone. pic.twitter.com/NKRBSrPXgn— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2021 Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a participat, de asemenea, la această întâlnire de lucru de peste trei ore, organizată la iniţiativa preşedintelui Consiliului European.Jens Stoltenberg l-a invitat pe Joe Biden să participe la un summit NATO "la o dată care urmează să fie stabilită".Totodată, Charles Michel i-a propus preşedintelui american organizarea unei întâlnire speciale cu toţi liderii UE.Deoarece atât NATO cât şi instituţiile europene au sediul la Bruxelles, ideea este de a organiza aceste două întâlniri în acelaşi timp, conform unei surse diplomatice citate de AFP.AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)