Bogdan Mocanu e istorie. Andra Volos e îndrăgostită de un domn misterios

19:20

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, peste 34.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore. De la debutul campaniei de vaccinare 267.424 de români […] The post În ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 34.000 de persoane. S-au administrat cele mai multe vaccinuri de la începutul campaniei appeared first on Cancan.ro.