Uniunea Europeană îi propune lui Joe Biden un nou pact transatlantic

Regizorul şi scenaristul David Lynch este cunoscut pentru filmele sale notabile, între care se numără "Wild at Heart", "The Elephant Man", "Mulholland Drive", "Blue Velvet", "Eraserhead", "Inland Empire" şi celebrul serial de televiziune "Twin Peaks".S-a născut în Missoula, Montana (SUA), la 20 ianuarie 1946. Şi-a dorit să devină pictor şi, după absolvirea liceului (1964) din Alexandria, Virginia, s-a înscris la Şcoala Muzeului de Arte Frumoase din Boston. Ulterior (1965-1969) a studiat la Academia de Arte Frumoase din Pennsylvania, potrivit britannica.com. Acolo a creat primul său film, o animaţie de 60 de secunde, intitulată "Six Men Getting Sick" (1967), pentru un concurs experimental de pictură şi sculptură.În 1970 Lynch a devenit student la Centrul pentru Studii Avansate de Film al Institutului American de Film (mai târziu Conservatorul AFI), unde a început să lucreze la primul său lungmetraj, "Eraserhead" (1977). Filmul a fost unul provocator, respingând criticii şi spectatori, în cele din urmă devenind o peliculă favorită pentru intervalul de la miezul nopţii. Măiestria incontestabilă în realizarea filmului a dus la angajarea lui David Lynch pentru regia "The Elephant Man" (1980), peliculă bazată pe fapte reale, recompensată cu mai multe premii şi primind două nominalizări la Oscar, în 1981, la categoriile cel mai bun regizor şi cel mai bun scenariu, potrivit imdb.com."Dune" (1984), un science-fiction care l-a avut ca protagonist principal pe Kyle MacLachlan, a fost adaptarea cinematografică a romanului semnat de Frank Herbert. În 1986, a regizat celebrul "Blue Velvet", care i-a avut în rolurile principale pe Kyle MacLachlan, Laura Dern şi Isabella Rossellini, nominalizat la Oscar pentru cea mai bună regie. Pelicula "Wild at Heart" (1990) a fost recompensată cu Palme d'Or, în 1990, la Festivalul de film de la Cannes. Foto: (c) NINA PROMMER/EPAA regizat celebrul serial de televiziune "Twin Peaks" (1990-1991), a cărui poveste începe cu descoperirea cadavrului Laurei pe malul unui lac. În timpul anchetei, fiecare locuitor al oraşului este expus cercetării, adesea incomode, desfăşurată de agentul Cooper, interpretat de Kyle MacLachlan şi a autorităţilor locale, dezvăluindu-se latura întunecată a vieţii multor personaje. Seria a rulat două sezoane, între protagonişti s-au numărat Lara Flynn Boyle, Sherilyn Fenn, Joan Chen, Peggy Lipton, Russ Tamblyn, Kenneth Welsh. În lipsa celui de-al treilea sezon, David Lynch a decis să realizeze producţia artistică "Twin Peaks: Fire Walk With Me" (1992), după un scenariu având la bază serialul TV omonim şi, totodată, fiind o continuare a acestuia. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Sheryl Lee, Moira Kelly şi David Bowie.David Lynch a mai regizat "Lost Highway" (1997), "The Straight Story" (1999) - o poveste simplă bazată pe o întâmplare reală despre un om care a călătorit câteva sute de mile pe o maşină de tuns gazonul de echitaţie, "Mulholland Dr." (2001) - nominalizată la Oscar pentru regie şi "Inland Empire" (2006), precum şi numeroase scurtmetraje, iar în 2017 a reînviat seria televizată ''Twin Peaks''. Foto: (c) Alberto Morante/EPAPe lângă scenariu şi regie, David Lynch a fost designer de sunet şi s-a ocupat de coloana sonoră a filmelor sale. Începând din 2009, a produs şi o serie de documentare pentru mediul online, ''Interview Project''. A continuat să se exprime ca pictor şi fotograf, lucrările sale au fost expuse într-o retrospectivă la Paris în 2007. "Room to Dream", biografie pe care a scris-o împreună cu Kristine McKenna, a fost publicată în 2018. A primit, în 2019, un premiu onorific pentru întreaga activitate din partea Academiei Americane de Film, potrivit britannica.com. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Irina Giurgiu)