Schi alpin: Accidentare gravă a austriecei Nina Ortlieb, la un antrenament desfăşurat la Crans-Montana

Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, pentru a gestiona problema liberalizării pieţei de energie, mai mult îi încurcă pe consumatori şi lasă multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook, Răzvan Nicolescu, expert în energie şi fost preşedinte al Agenţiei Europene pentru Reglementare în Energie (ACER)."Aşa cum am anticipat problemele consumatorilor casnici de energie electrică rămân, din păcate, nerezolvate, deşi ordinul emis astăzi de ANRE e cea mai bună versiune văzută până acum", a precizat Nicolescu.El a arătat că, după aprobarea acestui ordin, rămân trei mari probleme, respectiv lipsa de informare a consumatorilor, avantajul pe care autoritatea îl acordă ilegal furnizorilor care asigură serviciu universal şi confuzia creată cu introducerea unor date care nu au relevanţă."1. Lipsa de informare a consumatorilor coroborată cu indiferenţă ANRE faţă de această problema. Nu te poţi aştepta ca furnizorii actuali să îi înveţe pe oameni cum să renunţe la ei. E o utopie. Nu se va întâmpla, iar liberalizarea exact despre acest lucru este: să ştii cum să îi schimbi pe furnizorii care nu îţi plac; 2. Avantajul pe care autoritatea îl acordă ilegal furnizorilor care asigură serviciu universal în condiţiile în care majoritatea ofertelor concurenţiale cele mai bune ale acestora îi ard pe consumatori la buzunare sunt inferioare celor oferite, de exemplu de compania de stat Hidroelectrica; 3. Confuzia creată cu introducerea unui formular, a unor date care nu au relevanţă şi a unei oferte comerciale care nu are o dată de referinţă în ordin. Toate acestea sunt prezentate a fi pentru consumatori, însă mai mult îi încurcă decât îi ajută", a mai scris Nicolescu.Clienţii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun preţ din oferta concurenţială a furnizorilor lor şi vor putea opta pentru o nouă ofertă în cadrul unui proces de contractare mult simplificat, potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), remis, miercuri, AGERPRES.ANRE a aprobat ordinul în şedinţa Comitetului de reglementare de miercuri."Astfel, clienţii vor beneficia de cel mai bun preţ din oferta concurenţială a furnizorilor şi vor putea opta pentru o nouă ofertă în cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel puţin până la data de 30 iunie 2021, clienţii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai bună ofertă, fără abonament, şi vor putea beneficia de o reducere comercială care să acopere diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică", spun reprezentanţii ANRE.Totodată, Ordinul ANRE nr. 5/2021 simplifică procesul de contractare şi informare cu privire la ofertele furnizorilor de energie electrică, astfel încât clientul final să poată decide în cunoştinţă de cauză cu privire la oferta cea mai potrivită nevoilor proprii.În acelaşi timp, sunt prevăzute obligaţii suplimentare pentru furnizorii de ultimă instanţă de informare a clienţilor casnici, respectiv de a transmite, o dată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021, o informare privind procesul de liberalizare precum şi un formular de selecţie ofertă.Formularul de selecţie ofertă conţine oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.Prin completarea acestui formular clientul poate alege direct oferta concurenţială optimă, iar transmiterea formularului prin selecţia unei oferte constituie acordul de contractare şi, implicit, obligaţie contractuală pentru ambele părţi. Contractul intră în vigoare în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de ofertă completat şi semnat de către client.Ulterior, furnizorul are obligaţia ca, după cel puţin 5 zile de la data primirii formularului de selecţie completat, să transmită clientului final, o dată cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat. Prin această facilitate oferită clienţilor casnici, se simplifică procesul de contractare şi se evită deplasările clienţilor şi aglomeraţia de la centrele de relaţii cu publicul ale furnizorilor.Precizăm că în noul ordin obligaţia de informare a clienţilor privind procesul de liberalizare este mai bine structurată, iar furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să o transmită o dată cu fiecare factură trimisă pe tot parcursul anului 2021."Noile reglementări au în vedere necesitatea asigurării unei mai bune informări a clientului final de energie electrică de către furnizorii de ultimă instanţă, precum şi simplificarea încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice în condiţiile impuse de contextul pandemic actual, şi pentru ca procesul să se desfăşoare în beneficiul consumatorului final", se mai arată în comunicat.În elaborarea ordinului, au fost identificate soluţiile în acord cu legislaţia naţională şi europeană prin care se oferă clienţilor casnici o perioadă mai lungă de tranziţie de la serviciul universal la piaţa concurenţială concomitent cu creşterea gradului de informare a acestora asupra procesului de liberalizare.În vederea facilitării procesului de schimbare a furnizorului de energie de către consumatorul final şi optimizării procesului operaţional, ANRE are în derulare proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale", cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. 