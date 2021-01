Ana Maria Mocanu, în lacrimi la TV după ce a mărturisit că a fost bătută și înșelată de fostul iubit: “Este un bărbat însurat cu acte”

15:10

Pentru prima dată din luna octombrie, Bucureștiul a intrat de miercuri în scenariul galben, cu o rată de infectare de 2,96 la mie. Acest lucru ar putea duce la începerea școlii. Capitala are 113.825 de […] The post Vești excelente pentru toți bucureștenii! Capitala iese din scenariul roșu, pentru prima dată din octombrie appeared first on Cancan.ro.