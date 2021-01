Coronavirus: Frontierele Canadei rămân închise până pe 21 februarie

Canada a anunţat miercuri o nouă prelungire de o lună, până pe 21 februarie, a închiderii frontierelor sale pentru străinii a căror prezenţă nu este considerată esenţială, informează AFP.Din martie anul trecut, călătorii care sosesc în Canada, indiferent dacă sunt sau nu canadieni, sunt supuşi unei carantine obligatorii de 14 zile pentru a preveni răspândirea pandemiei de COVID-19.De la începutul lunii ianuarie, călătorii trebuie să prezinte un test COVID-19 negativ făcut cu mai puţin de trei zile pentru a putea pătrunde pe teritoriul Canadei."Cu unele dintre cele mai stricte restricţii de călătorie din lume, am luat măsuri puternice la frontierele noastre pentru a combate COVID-19", a scris ministrul siguranţei publice, Bill Blair, într-o postare pe Twitter în care anunţa prelungirea măsurilor. We are extending restrictions on non-US international travel into Canada until February 21st, 2021. Our Government will never hesitate to take the strong action needed to keep Canadians safe from #COVID19 while maintaining essential trade with our international partners.— Bill Blair (@BillBlair) January 20, 2021 Graniţa Canadei cu SUA rămâne, de asemenea, închisă până pe 21 februarie, conform unui acord bilateral cu Washingtonul. Sunt permise doar comerţul cu bunuri şi mărfuri şi călătoriile considerate esenţiale.Miercuri, bilanţul total era de peste 720.000 de cazuri de infectare şi peste 18.000 de decese. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres