„Ni s-a spus că nu suntem un domeniu esențial”. Angajații BNR sau Avocatul Poporului se vaccinează înaintea personalului din restaurante și hoteluri

Un grafic care ilustrează efectele vaccinării COVID-19, apărut în New England Journal of Medicine, arată cât de bine poate funcţiona imunizarea şi cum putem ieşi din iadul pandemiei. Graficul de mai jos, furnizat de Pfizer şi BioNTech, într-un articol publicat de New England Journal of Medicine, demonstrează diferenţele dintre ratele de infecţie COVID-19 între participanţii […]