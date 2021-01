Fotbal - FIFAgate: Justiţia americană îi refuză lui Napout dreptul de a-şi ispăşi pedeapsa în Paraguay

02:20

La Washington D.C. a avut loc miercuri ceremonia de învestire a celui de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Evenimentul din centrul capitalei federale americane s-a desfăşurat în condiţii deosebite: măsuri speciale de securitate ca urmare a violenţelor recente de la Capitoliu şi participare restrânsă a publicului larg din cauza crizei sanitare. Ceremonia s-a desfăşurat în absenţa lui Donald Trump. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021 Foto: (c) Jim Bourg / REUTERSUPDATE 21.01.2021 ORA 1.24 SUA: Preşedintele Biden a decis revenirea SUA în Acordul de la Paris Preşedintele american Joe Biden a semnat miercuri, la doar câteva ore după preluarea funcţiei, 15 ordine executive, printre care pe cel vizând revenirea SUA în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, informează Reuters şi AFP. Un alt ordine vizează revocarea autorizaţiei prezidenţiale acordate pentru construirea controversatului oleoduct Keystone XL. Lansat în 2008, proiectul a fost blocat de fostul preşedinte Barack Obama, dar autorizat de preşedintele Donald Trump. UPDATE ORA 23.35 UPDATE SUA: Preşedintele Joe Biden şi prima doamnă, Jill Biden, au ajuns la Casa Albă Joe Biden şi soţia sa, Jill Biden, au intrat miercuri în Casa Albă pentru prima dată ca preşedinte şi primă doamnă, relatează DPA şi AFP. Joe Biden walks to the White House as the newly sworn-in American president https://t.co/iIbwhzW3MS pic.twitter.com/PBIM7x9u9B— Reuters (@Reuters) January 20, 2021 Foto: (c) Tom Brenner/REUTERS Cuplul a fost însoţit de membri ai familiei restrânse. UPDATE ORA 22.53 VIDEO SUA: Ceremonia de învestitură a lui Biden s-a desfăşurat fără incidente; proteste restrânse la Washington Ceremonia de învestitură a preşedintelui american Joe Biden s-a desfăşurat miercuri fără niciun incident de securitate, în contextul în care la Washington nu au avut loc decât manifestaţii restrânse de susţinere a fostului preşedinte Donald Trump, relatează DPA. Temerile privind demonstraţii pro-Trump care să instige la revoltă la Washington şi asupra unor clădiri guvernamentale din alte oraşe nu s-au concretizat. UPDATE ORA 22.28 SUA: Transferul codurilor nucleare către Joe Biden s-a făcut, în premieră, în două etape Codurile nucleare i-au fost predate miercuri, aşa cum trebuie, noului preşedinte al SUA, Joe Biden, însă pentru prima dată în istorie acest transfer, care în mod obişnuit este unul discret, s-a făcut în două etape, relatează AFP. Pentru că Donald Trump a refuzat să participe la ceremonia de depunere a jurământului de către succesorul său, fapt fără precedent în 150 de ani, transferul codurilor, care se face de obicei discret, la tribuna de învestitură, a necesitat în acest an două exemplare ale valizei speciale care conţine toate elementele necesare pentru un atac nuclear şi care îl însoţeşte pe preşedintele american în toate circumstanţele. UPDATE ORA 22.06 VIDEO SUA: Biden s-a recules la Cimitirul Naţional Arlington alături de Clinton, Obama şi Bush Preşedintele american Joe Biden s-a recules miercuri la Mormântul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul Naţional Arlington, în apropiere de Washington, împreună cu trei dintre predecesorii săi, relatează AFP. UPDATE ORA 21.49 Maia Sandu îl felicită pe Biden şi îşi exprimă speranţa că SUA vor rămâne un ''partener apropiat'' al R. Moldova Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOPreşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a exprimat miercuri speranţa că, după învestirea lui Joe Biden, Statele Unite "vor rămâne un prieten şi un partener apropiat al Republicii Moldova". UPDATE ORA 21.24 Ceremonie de învestitură în SUA: Biden a trecut trupele în revistă pentru prima dată în calitate de preşedinte Preşedintele american Joe Biden a luat parte miercuri la o ceremonie de trecere în revistă a trupelor armatei SUA, pentru prima dată în rolul său de comandant şef al forţelor armate, relatează dpa.Alături de Joe Biden în faţa părţii de est a Capitoliului s-a aflat vicepreşedintele Kamala Harris, împreună cu partenerii lor, în timp ce trupele în ţinute ceremoniale treceau pe lângă ei.Joe Biden a salutat uneori soldaţii în trecere, în conformitate cu o tradiţie care datează de pe vremea lui George Washington, primul preşedinte al SUA. UPDATE ORA 21.20 Macron către Biden: 'Welcome back' în Acordul de la Paris privind schimbările climatice Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet în engleză noului preşedinte american Joe Biden, salutând decizia sa de a reveni în Acordul de la Paris, din care SUA au ieşit în urma unei decizii a lui Donald Trump, relatează AFP."Welcome back! (Bine aţi revenit!). Lui Joe Biden şi Kamalei Harris, cele mai bune urări în această zi istorică pentru poporul american", scrie şeful statului francez în mesaj. Foto: (c) Greg Nash / EPA UPDATE ORA 21.04 Şeful OMS îi felicită pe Joe Biden şi pe Kamala Harris pentru învestitură Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a felicitat miercuri pe preşedintele american Joe Biden şi pe vicepreşedinta sa Kamala Harris pentru învestirea în funcţii, relatează Reuters."Felicitări preşedintelui @JoeBiden şi vicepreşedintelui @KamalaHarris de #Ziua Învestiturii. În speranţa unei lumi mai sănătoase, mai drepte, mai sigure şi mai sustenabile", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus pe contul său de Twitter.UPDATE ORA 20.53 Viktor Orban îl felicită pe Joe Biden şi evidenţiază potenţialul colaborării energetice între Ungaria şi SUA Prim-ministrul ungar Viktor Orban l-a felicitat miercuri pe Joe Biden, la inaugurarea acestuia ca preşedinte al SUA, a declarat şeful biroului de presă al guvernului de la Budapesta, Bertalan Havasi, potrivit agenţiei MTI.În scrisoarea sa de felicitare, Viktor Orban a menţionat că ultimii patru ani au demonstrat potenţialul cooperării prieteneşti şi reciproc benefice între Ungaria şi SUA, iar această perioadă a deschis noi perspective în relaţiile bilaterale între Washington şi Budapesta în domeniile securităţii, politicii energetice şi economiei, a spus Havasi. UPDATE ORA 20.45 Trudeau l-a felicitat pe Biden şi s-a declarat nerăbdător să colaboreze în lupta împotriva pandemiei şi a schimbărilor climatice Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe preşedintele american Joe Biden pentru învestitură şi a spus că este nerăbdător să colaboreze cu el în domenii precum lupta împotriva pandemiei de COVID-19 şi a schimbărilor, relatează Reuters.Canada şi SUA vor continua parteneriatul în lupta cu pandemia globală de COVID-19 şi în susţinerea unei relansări economice sustenabile, a subliniat Trudeau într-un comunicat. UPDATE ORA 20.43 Ceremonie de învestitură în SUA: Semnificaţia şiragului de perle purtat de Kamala Harris (media) La ceremonia de învestitură de miercuri, de la Capitoliul din Washington, vicepreşedintele american Kamala Harris a purtat un şirag de perle, la fel ca alte mii de femei din întreaga Americă, ce au dorit să aducă un omagiu primei femei alese într-o astfel de funcţie. Însă perlele au şi o altă semnificaţie, mai profundă, notează BBC.Pe când studia la Universitatea Howard, o universitate istorică privată afro-americană în Washington, D.C., Kamala Harris a fost membră a asociaţiei studenţeşti de fete Alpha Kappa Alpha. Membrele Alpha Kappa Alpha sunt cunoscute sub numele de perle, iar perlele sunt emblema asociaţiei. UPDATE ORA 20.41 Ceremonie de învestitură în SUA: Lady Gaga şi Garth Brooks, printre starurile care au asistat la depunerea jurământuluiLady Gaga, vizibil emoţionată, a interpretat o versiune plină de patos a imnului naţional al SUA, iar Garth Brooks a oferit o interpretare "a cappella" miercuri, cu ocazia ceremoniei de inaugurare a preşedintelui Joe Biden, o ceremonie care avut obiectivul de a promova unitatea americanilor, după o campanie electorală şi nişte alegeri care au adâncit divizarea dintre americani, transmite Reuters. Solistul country Garth Brooks, susţinător republican, şi-a scos pălăria Stetson neagră pentru a interpreta o variantă a cappella a piesei gospel "Amazing Grace" şi le-a cerut tuturor americanilor, atât celor prezenţi la ceremonie cât şi celor care o urmăreau din faţa televizoarelor, să cânte alături de el. Foto: (c) Greg Nash/Pool via REUTERS Jennifer Lopez, îmbrăcată cu pantaloni albi şi o haină lungă, asortată, a interpretat un potpuriu format din melodiile "This Land is Your Land" şi "America The Beautiful". Evenimentul inaugurării este marcat miercuri noapte printr-o emisiune specială de 2 ore, ce poartă titlul "Celebrating America" şi va fi difuzată de posturile ABC, CBS, CNN, MSNBC şi NBC, dar şi pe Facebook, Twitter, YouTube şi alte platforme de streaming. Gazda emisiunii este celebrul actor Tom Hanks. În cadrul emisiunii sunt aşteptate apariţii ale unor staruri printre care Bruce Springsteen, Katy Perry, Tim McGraw, Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake, Demi Lovato sau John Legend. UPDATE ORA 20.27 Ceremonie de învestitură în SUA: J-Lo introduce limba spaniolă la depunerea jurământului de către noul preşedinte Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniolă la ceremonia de învestitură a noului preşedinte al SUA, Joe Biden, pronunţând ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land" în spaniolă, relatează EFE."O naţiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi justiţie pentru toţi", a spus J-Lo, care a interpretat cântecul "This Land Is Your Land" compus de Woody Guthrie şi devenit un imn naţional, patriotic şi antifascist. UPDATE ORA 20.23 Ceremonie de învestitură în SUA: Netanyahu face apel la Biden "să consolideze" alianţa Israel-SUA Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut miercuri apel la noul preşedinte american Joe Biden "să consolideze alianţa" dintre Israel şi SUA pentru a înfrunta "provocări comune" precum "ameninţarea" reprezentată de Iran, relatează AFP şi Reuters."Sunt nerăbdător să lucrez cu dvs. pentru a consolida alianţa SUA-Israel, pentru a continua să extindem pacea dintre Israel şi lumea arabă şi pentru înfrunta provocări comune, în primul rând ameninţarea reprezentată de Iran", a precizat Netanyahu într-o mesaj video de felicitare a lui Biden. Foto: (c) Liu Jie/Xinhua UPDATE ORA 20.16 Vicepremierul Dan Barna: America a fost un model pentru bunici şi continuă să fie şi pentru noi Valorile fundamentale americane precum libertatea, domnia legii şi democraţia sunt şi ale noastre, spune vicepremierul Dan Barna."Preşedintele Joe Biden spunea în urmă cu câteva minute: 'America va conduce lumea prin puterea exemplului'. Vom lucra îndeaproape cu noua administraţie americană. Avem un parteneriat strategic pe care îl dorim continuat şi dezvoltat, avem relaţii economice cu potenţial de a creşte la un nivel mult mai mare şi mai ales avem de cultivat o prietenie pe care să o lăsăm moştenire celor care vor veni după noi. Valorile fundamentale americane precum libertatea, domnia legii şi democraţia sunt şi ale noastre. Din acest motiv, America a fost pentru bunici şi continuă să fie un model şi pentru noi. Aşa va rămâne. Acum şi întotdeauna", a scris Barna, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, după ceremonia inaugurală de la Washington. UPDATE ORA 20.09 Ceremonie de învestitură din SUA: Joe Biden a făcut prima postare pe Twitter în calitate de preşedinte Preşedintele american Joe Biden şi-a postat miercuri pe contul de Twitter @POTUS primul mesaj de după ceremonia de învestitură, relatează CNN.Primul mesaj postat de noul preşedinte a fost: "Nu e timp de pierdut când vine vorba să răspundem crizei cu care ne confruntăm". "De aceea astăzi mă îndrept spre Biroul oval pentru a trece imediat la muncă şi a livra o acţiune curajoasă şi ajutoare imediate pentru familiile americane", se mai menţionează în acest mesaj. UPDATE ORA 19.56 Ceremonie de învestitură în SUA: Papa Francisc i-a transmis lui Biden că se roagă pentru reconciliere Papa Francisc i-a transmis miercuri preşedintelui american Joe Biden că se roagă la Dumnezeu pentru a-i călăuzi eforturile în a aduce reconciliere în SUA şi între ţările din întreaga lume, relatează Reuters."Sub conducerea dumneavoastră, fie ca poporul american să continue să adune putere de la măreţele valori politice, etice şi religioase care au inspirat naţiunea (americană - n.r.) de la crearea ei. (...) Totodată, îi cer lui Dumnezeu, sursa înţelepciunii şi a adevărului, să vă ghideze eforturile pentru a sădi înţelegerea, reconcilierea şi pacea în interiorul Statelor Unite şi printre naţiunile lumii pentru a avansa pe calea bunului comun universal", a spus suveranul pontif. UPDATE ORA 19.56 Von der Leyen: SUA s-au întors, iar Europa e pregătită; Sassoli: UE şi SUA sunt parteneri naturali "Statele Unite s-au întors. Iar Europa este pregătită. Să se reconecteze cu un partener vechi şi de încredere, să aducă un suflu nou alianţei noastre iubite", a scris miercuri pe Twitter şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.La rândul său, preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat că noua administraţie Biden marchează începutul unei noi ere a relaţiilor transatlantice şi a insistat că lumea are nevoie de o relaţie puternică între Europa şi Statele Unite. UPDATE ORA 19.52 Ceremonie de învestitură în SUA Biden: O mulţime violentă nu poate reduce la tăcere voinţa poporului Preşedintele american Joe Biden a declarat că o mulţime violentă nu poate răsturna tradiţiile democratice ale SUA, la două săptămâni după asaltul susţinătorilor predecesorului său Donald Trump asupra Capitoliului, relatează dpa."Stăm aici la doar câteva zile după ce o mulţime a crezut că poate folosi violenţa pentru a reduce la tăcere voinţa poporului, pentru a opri funcţionarea democraţiei noastre, pentru a ne îndepărta de pe acest pământ sacru. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu se va întâmpla niciodată. Nici astăzi, nici mâine, niciodată. Niciodată", a spus Biden în discursul său inaugural.Preşedintele american şi-a încheiat discursul de învestitură concentrându-se pe un mesaj de unitate, empatie, democraţie şi de depăşire a provocărilor. UPDATE ORA 19.48 Ceremonie de învestitură în SUA: Biden promite că va repara alianţele globale pentru a face faţă provocărilor viitoare Joe Biden a promis miercuri, în discursul de învestitură, că va repara alianţele Statelor Unite cu alte ţări, în primul său mesaj către restul lumii în calitate de preşedinte al SUA, relatează DPA."Ne vom repara alianţele, vom colabora din nou cu lumea, nu pentru a face faţă provocărilor de ieri, ci provocărilor de astăzi şi de mâine", a afirmat Biden."America a fost pusă la încercare. Şi am ieşit mai puternici", a adăugat el. UPDATE ORA 19.40 Ceremonie de învestitură în SUA: Prioritate acordată designerilor americani pentru ţinutele oficiale Ralph Lauren, Christopher John Rogers sau Markarian: noua Primă doamnă Jill Biden, vicepreşedinta Kamala Harris şi preşedintele Joe Biden au ales să poarte ţinute ale designerilor americani pentru ceremonia de învestire, o tradiţie de lungă durată, potrivit EFE.Joe Biden şi Doug Emhoff, soţul vicepreşedintei Kamala Harris, l-au ales ambii pe stilistul care reprezintă cel mai bine moda americană, Ralph Lauren, pentru costumele lor, la care noul preşedinte a ales o cravată de culoarea lavandei. UPDATE ORA 19.40 Iohannis îi felicită pe Biden şi Harris: Sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm Parteneriatul Strategic Preşedintele Klaus Iohannis transmite felicitări omologului său american, Joe Biden, şi vicepreşedintelui Kamala Harris."Felicitări preşedintelui Joe Biden şi vicepreşedintelui Kamala Harris. Sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm şi să aprofundăm Parteneriatul Strategic în beneficiul popoarelor noastre şi să lucrăm în adevăratul spirit al valorilor transatlantice", a scris Iohannis, miercuri, pe Twitter. UPDATE ORA 19.39 Ceremonie de învestitură în SUA: Joe Biden a ţinut un moment de reculegere pentru victimele pandemiei Preşedintele american Joe Biden a ţinut miercuri un moment de reculegere pentru cele peste 400.000 de persoane care au murit în SUA din cauza coronavirusului, relatează DPA."Ca prim gest în calitate de preşedinte aş vrea să vă rog să vă alăturaţi pentru un moment de rugăciune în tăcere pentru toţi cei care şi-au pierdut viaţa în ultimul an din cauza pandemiei", a spus Biden în discursul său de la ceremonia de învestitură."Îi vom onora devenind oamenii şi naţiunea care ştim că putem şi trebuie să fim", a afirmat Biden, după care şi-a aplecat capul pentru un moment de reculegere în tăcere. UPDATE ORA 19.33 Ceremonie de învestitură în SUA Joe Biden face o pledoarie pentru unitate în discursul său inaugural Preşedintele american Joe Biden a pledat miercuri pentru unitate în discursul său de după depunerea jurământului, cerându-le oamenilor să aibă "un nou început" şi să nu lase politica să fie un "foc dezlănţuit" care provoacă divizare, relatează dpa."Pentru a depăşi aceste provocări, a ne vindeca sufletul şi a asigura viitorul Americii avem nevoie de mai mult decât cuvinte. Este nevoie de lucrul cel mai greu de obţinut într-o democraţie: de unitate", a spus Biden. UPDATE ORA 19.23 Greta Thunberg l-a parafrazat pe Donald Trump într-un tweet de adio la încheierea mandatului prezidenţial Greta Thunberg, adolescenta suedeză devenită celebră pentru activismul său închinat cauzei mediului, i-a transmis preşedintelui Trump un mesaj de adio pe Twitter, după ce acesta a părăsit miercuri Casa Albă, la finalul mandatului prezidenţial, transmit DPA şi AFP. "Pare un bătrân foarte fericit care priveşte cu nerăbdare spre un viitor strălucitor şi minunat. O imagine foarte frumoasă!", este mesajul ironic postat de Greta alături de o fotografie cu Donald Trump în timp ce se urca pentru ultima oară în elicopterul Marine One de pe peluza din faţa Casei Albe. UPDATE ORA 19.16 Ceremonie de învestitură în SUA: Boris Johnson îl felicită pe Biden şi se declară nerăbdător să colaboreze cu el Premierul britanic Boris Johnson l-a felicitat miercuri pe Joe Biden pentru învestirea ca preşedinte al SUA şi s-a declarat nerăbdător să colaboreze cu el, relatează AFP.El a felicitat-o de asemenea şi pe Kamala Harris pentru învestirea ca vicepreşedinte al SUA."Leadership-ul Americii este vital în chestiuni care contează pentru noi toţi, de la schimbările climatice la COVID-19, şi sunt nerăbdător să colaborez cu preşedintele Biden", a scris Johnson pe Twitter. UPDATE ORA 19.08 Anca Dragu: O nouă etapă restauratoare pentru democraţia americană începe azi Preşedintele Senatului, Anca Dragu, transmite felicitări administraţiei Biden - Harris, odată cu depunerea jurământului celor doi în funcţia de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Statelor Unite ale Americii."O nouă etapă restauratoare pentru democraţia americană începe azi. O nouă şansă apărută în lupta împotriva schimbărilor climatice şi pentru promovarea creşterii economice sustenabile şi incluzive. Felicitări administraţiei Biden - Harris! Congratulations to the Biden - Harris administration!", a scris Anca Dragu, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.UPDATE ORA 18.55 Ceremonie de învestitură în SUA/ Joe Biden: Democraţia a învins Democraţia a învins, a declarat miercuri, în discursul său inaugural, cel de-al 46-lea preşedinte al SUA, Joe Biden. Astăzi sărbătorim victoria nu a unui om, ci a unei cauze, cauza democraţiei, a spus Biden. UPDATE ORA 18.49 Ceremonie de învestitură în SUA: Joe Biden a depus jurământul de preşedinte Joe Biden a depus miercuri jurământul în calitate de preşedinte al SUA. UPDATE ORA 18.48 Ceremonie de învestitură în SUA: Este ziua în care democraţia se adună şi se şterge de praf (senatoarea Amy Klobuchar) Senatoarea Amy Klobuchar a declarat miercuri, în deschiderea ceremoniei de învestire a preşedintelui ales al SUA, Joe Biden, că este "ziua în care democraţia se adună" şi "se şterge de praf", iar America "face ce a făcut mereu - merge înainte ca naţiune", relatează DPA. "Aceasta este ziua în care democraţia se adună, se şterge de praf şi face ceea ce America a făcut mereu: merge înainte, cu Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi justiţie pentru toţi", a afirmat Amy Klobuchar, care a reamintit de asaltul asupra Capitoliului din urmă cu două săptămâni al susţinătorilor lui Donald Trump. UPDATE ORA 18.46 Ceremonie de învestitură în SUA: Lady Gaga a cântat imnul naţional Cântăreaţa Lady Gaga a cântat miercuri imnul naţional la ceremonia de învestitură a preşedintelui Joe Biden şi a vicepreşedintei Kamala Harris, desfăşurată la Capitoliul din Washington, transmite dpa. UPDATE ORA 18.45 Ceremonie de învestitură în SUA: Kamala Harris a depus jurământul în calitate de vicepreşedinte Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Kamala Harris a depus miercuri jurământul în calitate de vicepreşedinte al SUA, în faţa judecătoarei Sonia Sotomayor, relatează agenţiile internaţionale de presă. UPDATE ORA 18.31 Ceremonie de învestitură în SUA: Joe Biden depune jurământul pe o Biblie care aparţine familiei din 1893 Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, depune jurământul miercuri pe o Biblie care aparţine familiei sale din 1893 şi care a fost folosită şi la învestirea sa ca vicepreşedinte în 2009 şi 2013, relatează NBC News.Această Biblie a fost de asemenea folosită de fiecare dată când a fost învestit senator al SUA. Biblia are o cruce celtică pe copertă.Beau Biden, regretatul fiu al preşedintelui ales, a folosit aceeaşi Biblie când a fost el însuşi învestit procuror general al Delaware. UPDATE ORA 18.06 Ceremonie de învestitură în SUA: Foştii preşedinţi Bill Clinton, George W. Bush şi Barack Obama, prezenţi la eveniment Foştii preşedinţi americani Bill Clinton, George W. Bush şi Barack Obama sunt prezenţi miercuri la Capitol Hill pentru ceremonia de învestire a lui Joe Biden, în acord cu tradiţia de unitate transpartinică şi naţională în jurul celebrării instalării unui nou preşedinte, relatează DPA. Bill Clinton este însoţit de Hillary Clinton, fost secretar de stat şi fostă candidată la prezidenţiale. George W. Bush a venit împreună cu soţia sa, Laura Bush, iar Barack Obama, de asemenea cu soţia, Michelle Obama. Foto: (c) SAUL LOEB POOL / EPA Fostul preşedinte Jimmy Carter, în vârstă de 96 de ani şi într-o stare de sănătate precară, nu a putut participa. Foto: (c) SAUL LOEB POOL / EPA UPDATE ORA 17.41 SUA: Alertă cu bombă la Curtea supremă înainte de învestirea lui Biden Curtea supremă a SUA, situată în faţa Capitoliului unde Joe Biden urmează să depună jurământul miercuri la prânz, a primit o ameninţare cu bombă în cursul dimineţii, a declarat un purtător de cuvânt citat de AFP."Clădirea şi împrejurimile sale au fost verificate şi nu a existat o evacuare", a precizat Kathleen Arberg pentru France Presse.Înalta curte este închisă publicului de la începutul pandemiei şi personalul său a fost redus la minim. Audierile au avut loc prin telefon. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA UPDATE ORA 17.41 Ceremonie de învestitură în SUA: Biden şi Harris au ajuns la Capitoliu; mai mulţi lideri republicani prezenţi Preşedintele ales al SUA Joe Biden şi viitoarea vicepreşedintă Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu pentru a depune jurământul, în prezenţa foştilor preşedinţi Barack Obama, George W. Bush şi Bill Clinton, dar în absenţa lui Donald Trump, relatează AFP. Democratul va fi învestit cel de-al 46-lea preşedinte al SUA în cadrul unei ceremonii fără precedent, marcată de pandemie şi de asaltul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie, de către susţinători ai miliardarului republican.Mai mulţi lideri republicani-cheie au venit la Capitoliu pentru a participa la ceremonia de învestitură, pentru a da un semnal de unitate şi de sprijin pentru un transfer paşnic de putere în pofida absenţei fostului preşedinte Donald Trump, notează dpa.Printre republicanii care participă se află senatorul Mitch McConnell, liderul republicanilor din Senat. Foto: (c) Allison Shelley / REUTERSUPDATE ORA 17.35 Ceremonie de învestitură în SUA: Starurile din showbiz, pregătite să ofere o veritabilă ''cheie de boltă'' a evenimentelor Numeroase vedete din industria de divertisment sunt gata să participe la evenimentele organizate cu ocazia ceremoniei de învestitură a viitorului preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, informează presa internaţională, care a dezvăluit totodată pregătirile şi declaraţiile făcute de unele dintre vedetele americane înaintea acestui eveniment. Foto: (c) SAMUEL CORUM / EPA Preşedintele ales şi vicepreşedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden şi Kamala Harris, vor avea parte de o ceremonie de învestitură diferită de oricare alta din istoria americană, relatează revista People. Foto: (c) ERIN SCHAFF / EPAO etapă a acestui eveniment se va desfăşura în faţa Capitoliului din Washington, la care vor fi prezenţi Joe Biden, viitoarea Primă Doamnă a Statelor Unite - Jill Biden -, Kamala Harris şi soţul ei, Doug Emhoff. De asemenea, va fi organizată o paradă virtuală cu etape programate în întreaga ţară, în toate cele 56 de state şi teritorii americane, formatul virtual fiind ales pentru a limita răspândirea noului coronavirus. La această paradă vor participa mai multe grupuri muzicale, formaţii locale, poeţi şi trupe de dans, care vor aduce un omagiu angajaţilor medicali aflaţi în prima linie a combaterii pandemiei de COVID-19. UPDATE ORA 17.03 VIDEO Ceremonie de învestitură în SUA/ Joe Biden pe Twitter: Este 'o nouă zi" pentru America Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter că este "o nouă zi" pentru America, cu puţin înainte de învestitura sa în funcţie, relatează AFP. "Este o nouă zi pentru America", a postat pe Twitter fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama în această zi a tranziţiei de putere. Foto: (c) ERIN SCHAFF / EPA ORA 16.41 Ceremonie de învestitură în SUA: Soţii Biden participă la o slujbă religioasă, alături de liderii republicani şi democraţi din Congres Preşedintele ales al SUA Joe Biden a asistat miercuri dimineaţă la o slujbă la catedrala St Matthew din Washington, însoţit de liderii democraţi şi republicani din Congres, un gest simbol al reconcilierii cu trei ore înainte de începerea mandatului său, relatează AFP. Foto: (c) Tom Brenner / REUTERS Viitorul al 46-lea preşedinte al SUA a fost însoţit de soţia sa Jill Biden, democraţii Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor, şi Chuck Schumer, liderul minorităţii din Senat, precum şi de liderii republicani din camera superioară, Mitch McConnell, şi cea inferioară Kevin McCarthy.Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, va depune jurământul înainte de prânz (17.00 GMT) în faţa Capitoliului, vizat de un asalt al susţinătorilor lui Trump în urmă cu exact două săptămâni. Foto: (c) Tom Brenner / REUTERS De atunci, Donald Trump a fost pus sub acuzare în Camera Reprezentanţilor, controlată de democraţi, pentru a doua oară în mandatul său de patru ani. Un al doilea "impeachment" istoric, notează France Presse. Procesul său urmează să fie acum organizat în Senat, dar data nu a fost încă fixată.Multă vreme aliaţi fideli ai miliardarului, Kevin McCarthy şi Mitch McConnell au avut, după asaltul asupra Capitoliului, cuvinte dure pentru Donald Trump. Foto: (c) JAKUB KACZMARCZYK / EPA McCarthy a estimat că preşedintele republican poartă o "responsabilitate" în violenţe, pentru că "ar fi trebuit să denunţe imediat mulţimea văzând ce se petrecea". El a votat însă împotriva punerii sub acuzare a lui Trump.În schimb, McConnell a anunţat, într-o ruptură clară faţă de fostul său aliat, că nu exclude ca Trump să fie găsit vinovat în cadrul procesului din Senat."Mulţimea a fost îmbătată de minciuni. A fost incitată de preşedinte şi de alte persoane puternice", a declarat el marţi, în cadrul unui discurs din Senat. Foto: (c) SUSAN WALSH / EPA Între timp, Donald Trump şi soţia sa Melania au plecat spre reşedinţa lor din Florida, la bordul Air Force One, după ce fostul preşedinte a susţinut un ultim discurs la baza aeriană Andrews.AGERPRES * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citeşte şi: VIDEO Donald Trump a părăsit Casa Albă Discursul de inaugurare al lui Biden nu va fi despre Trump Ceremonie de învestitură în SUA: Ce se întâmplă în ziua în care Joe Biden şi Kamala Harris depun jurământul VIDEO LIVE UPDATE Trump sau Biden? Americanii au votat pentru alegerea celui de-al 46-lea preşedinte al SUA #alegeriSUA VIDEO Principalele date ale mandatului preşedintelui Donald Trump LIVE UPDATE VIDEO Congresul SUA, reunit pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale; asalt asupra Capitoliului