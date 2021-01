Caz șocant în Bârlad. Un bătrân de 70 de ani a fost condamnat la închisoare, după ce a răpit o minoră de 10 ani din fața unui supermarket. Voia să o batjocorească într-o pădure

08:00

Raluca Pastramă și Pepe se află acum în proces de partaj, după ce s-au despărțit, dar fosta soție a cântărețului face un pas înapoi. Ea a decis să-și retragă acțiunea în instanță în legătură cu […] The post Raluca Pastramă face pasul înapoi în războiul partajului cu Pepe! Decizia magistraților appeared first on Cancan.ro.