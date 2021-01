Ronaldo, golul 760 al carierei, reaprinde controversa privind cel mai prolific marcator din istoria fotbalului

14:30

În timpul vieţii, Maya Angelou, poetă şi activistă a drepturilor civile, a fost recompensată cu cea mai înaltă distincţie americană, Medal of Freedom din partea lui Barack Obama, precum şi cu National Medal of Arts, oferită de Bill Clinton. Acum, fabricantul Mattel a anunţat că Angelou va deveni păpuşă Barbie, anunţă The Guardian.