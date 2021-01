Coronavirus: Patru state din UE cer aprobarea mai rapidă a vaccinului AstraZeneca/Oxford

18:00

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu a organizat primul curs pe tema vaccinării împotriva COVID-19, online, la care medicul Laura Ghibu le-a oferit informaţii şi explicaţii angajaţilor instituţiei, iar după acest curs, deja o parte dintre cei care nu intenţionau să se vaccineze, s-au răzgândit şi au decis că se vor vaccina, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul general al instituţiei, Laura Camelia Vîlsan."Am organizat in premieră in asistenţa socială un curs online pe tema vaccinării pentru că sunt un lider implicat căruia chiar îi pasă de sănătatea angajaţilor şi beneficiarilor din sistemul de protecţie! Sper ca după aceste informaţii relevante, corecte şi credibile oferite de Laura Ghibu, angajaţii noştri vor decide in cunoştinţă de cauză vaccinarea, pentru că vaccinarea este cea mai sigură, rapidă, reală cale de la boală la sănătate. (...) Au fost puse şi întrebări, s-au oferit răspunsuri. (...)", a spus Laura Camelia Vîlsan.Majoritatea angajaţilor DGASPC Sibiu care refuză vaccinarea anti-COVID-19 se tem să nu li se modifice ADN-ul, nu ştiu cât durează imunizarea după vaccinare, iar cei care au fost infectaţi cu noul coronavirus, dar nu au avut simptome, nu se tem de boală şi nu văd de ce să se vaccineze, potrivit directorului Vîlsan. DGASPC Sibiu are în total peste o mie de angajaţi, din care majoritatea lucrează în centre, cu beneficiari copii, dar şi adulţi. Iniţial peste 55 % dintre angajaţi şi-au exprimat refuzul de a se vaccina împotriva COVID-19, ceea ce înseamnă mai mult de 500 de persoane."Eu am obligaţia morală de a aduce la cunoştinţa angajaţilor informaţii corecte, pertinente, chiar dacă angajaţii au acces la informaţii, am simţit nevoia să mă implic mai mult, decât să te uiţi la televizor să vezi o ştire. Atunci am apreciat că este foarte important să fac un astfel de curs, pentru că angajaţii sunt deja obişnuiţi cu medicul Laura Ghibu. (...) În 2020 noi am mai făcut trei cursuri online despre tot ce înseamnă COVID-19", a precizat Laura Camelia Vîlsan.În 2020, majoritatea centrelor DGASPC Sibiu au fost focare de COVID-19, ceea ce înseamnă că majoritatea beneficiarilor au fost trataţi de această boală, câţiva dintre ei însă au decedat din cauza infectării cu noul coronavirus. Infectarea beneficiarilor a însemnat în 2020, cu aproximaţie, 500 de adulţi din centre cu COVID-19 şi 50 de copii cu această boală, potrivit estimărilor oferite de către directorul DGASPC Sibiu. În anul 2020 şi o parte dintre angajaţi au fost confirmaţi cu COVID-19. AGERPRES-FOTO PE FLUX/(A-autor: Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)