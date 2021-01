Barna: Ivan Patzaichin a spus că va rămâne alături de noi, că va fi implicat în procesul de selecţie a guvernatorului Deltei

21:00

Fostul premier şi preşedinte al PSD Viorica Dăncilă l-a acuzat, joi, pe actualul lider al social-democraţilor, Marcel Ciolacu, de faptul că a trădat-o, ea exprimându-şi regretul că l-a susţinut pe acesta, în mandatul trecut, pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.Viorica Dăncilă s-a referit, într-un interviu pentru Antena 3, la "cartea-interviu" pe care o va lansa şi în care vorbeşte despre "provocările perioadei" în care a fost şef al Executivului."Mulţi oameni vor crede că acest demers este unul de răzbunare. Nu, nu este răzbunare. Dacă doream răzbunare, veneam cu aceste dezvăluiri înainte de alegerile locale sau parlamentare. Este un demers pentru adevăr, pentru că eu consider că PSD nu se poate reclădi decât prin adevăr. Am folosit aceste cuvinte pentru actualul preşedinte PSD, Marcel Ciolacu, iar când am vorbit de trădare m-am referit la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care l-am condus, la învestirea noului guvern, unde iar Marcel Ciolacu a avut un rol foarte important, dar şi la Paul Stănescu, care a trădat din prima clipă", a declarat Dăncilă.Ea a spus că moţiunea de cenzură în urma căreia a căzut executivul condus de ea a fost adoptată cu ajutor din interiorul PSD."Nu pot să acuz nici PNL, nici USR, nici preşedintele României, pentru că trădarea a fost din PSD. Înainte de moţiune am avut toate asigurările din partea lui Marcel Ciolacu că această moţiune nu va trece. Am pe telefon un tabel trimis de Marcel Ciolacu, cu calcule făcute, în care noi aveam minim 241 de voturi fără nicio problemă. Mi-a garantat că moţiunea nu va trece. (...) În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din PSD, şi aici, pe lângă Marcel Ciolacu care a dirijat toate aceste lucruri, alături de domnul Simonis", a afirmat Viorica Dăncilă.Fostul lider PSD a spus că regretă că l-a susţinut şi propus pe Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor."Regret pentru că am avut încredere. L-am susţinut cu toată deschiderea. În momentul în care a fost votat Marcel Ciolacu, eu am plecat de la Palatul Victoria şi am venit în Parlamentul României să îl susţin, pentru că eu am considerat că într-un partid trebuie să existe susţinere reciprocă. L-am numit pe Marcel Ciolacu sperând că va avea o abordare foarte serioasă şi foarte corectă. Era preşedinte de filială judeţeană, m-am gândit că nu trebuie să fiu doar eu, să aduc cât mai mulţi preşedinţi din teritoriu alături de mine, astfel încât să luăm cele mai corecte decizii. Ceea ce s-a întâmplat a demonstrat că, de fapt, am crezut în cine nu trebuia", a susţinut Viorica Dăncilă. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)