Caz șocant în Iași! Un bărbat a încercat să violeze o fetiță de opt ani. Individul a fost arestat

21:30

Oana Radu este un exemplu pentru multă lume. Vedeta a slăbit foarte mult de două ori, însă puțină lume știe prin ce a trecut ca să ajungă la aceste rezultate. A fost la un pas […] The post Cântăreața care a fost la un pas să își piardă soțul din cauza dependenței pe care o avea! Făcea totul pe ascuns, în baie. „Și-a făcut bagajele și chiar a zis că pleacă” appeared first on Cancan.ro.