Vlăduța Lupău se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit artista: ”Aș vrea ca mâine să-mi revin”

23:50

Ies la iveală detalii picante legate de mega-controversa din brigada fetelor de oraș. Scânteia care a produs ”ruptura” între Loredana Chivu și Simona Trașcă ar fi pornit de la o sumă fumușică de bani. CANCAN.RO […] The post Cum s-a spart „Brigada Corupătoarele”. De la ce s-ar fi „luat”, de fapt, Simona Trașcă și Loredana Chivu appeared first on Cancan.ro.