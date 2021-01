Miniseria „It’s A Sin”, o poveste despre prietenie şi iubire în timpul crizei SIDA, va avea premiera europeană la HBO GO

Miniseria „E un păcat/ It’s A Sin”, scrisă şi produsă de scenaristul Russell T Davies, cunoscut pentru „A Very English Scandal” şi „Years and Years”, va avea premiera europeană pe 23 ianuarie la HBO GO.

