Ziua Unirii Principatelor Române - Muzeul Satului găzduieşte un târg şi o demonstraţie militară în uniforme de epocă

09:40

Cea mai mare provocare în 2020 pentru actorii Teatrului Tineretului din Piatra-Neamţ a fost modul în care se pot reîntâlni cu publicul spectator, având în vedere condiţiile impuse de pandemia de COVID-19.Una dintre soluţiile alese de conducerea instituţiei de cultură a fost organizarea de spectacole în aer liber, în faţa Teatrului Tineretului, dar şi spectacole itinerante, în Piatra-Neamţ. Sursa foto: Teatrul Tineretului Piatra Neamt/Facebook.comGianina Cărbunariu, managerul teatrului, a declarat, pentru AGERPRES, că aceste reprezentaţii s-au bucurat de un real succes din partea publicului."Evident, faţă de stagiunile anterioare când Teatrul Tineretului a avut foarte multe reprezentaţii, uneori de marţi până duminică şi a fost prezent în toate festivalurile importante din ţară, în 2020 situaţia s-a schimbat radical în ceea ce priveşte numărul de bilete vândute. Am considerat însă că este important să fim prezenţi în comunitatea spectatorilor prin reprezentaţii inedite în aer liber, astfel încât, de la finalul lunii august şi până la finalul lunii octombrie, am jucat şi am repetat spectacolul 'Va urma'. Pentru că o mare parte din acest spectacol se desfăşoară utilizând ca scenă faţada teatrului, sute de spectatori au avut acces gratuit la aceste reprezentaţii, iar reacţiile lor ne-au confirmat nevoia acestei întâlniri şi ne-au inspirat strategia pentru anul 2021, în care urmează să programăm multe spectacole şi repetiţii în aer liber, sub sloganul 'Ne vedem afară!' ", a afirmat Gianina Cărbunariu.Ea a mărturisit că au fost, în această perioadă, şi momente dificile, dar şi emoţionante.''Au fost multe momente şi dificile, şi emoţionante, pentru că solidaritatea se manifestă cel mai pregnant în vremuri grele. Unul dintre aceste momente a fost finalul reprezentaţiilor 'Va urma', când cei 6 spectatori ai turului complet şi echipa de 30 de oameni (artişti şi tehnicieni) s-au aplaudat reciproc, păstrând distanţa de câţiva metri şi manifestând, în acelaşi timp, bucuria regăsirii faţă în faţă, după aproape jumătate de an", a povestit managerul TT-ului.Toate aceste activităţi, şi nu numai, au fost pregătite din luna martie, imediat după ce a fost impusă starea de urgenţă, cu regulile aferente."Începând din martie s-a muncit foarte mult pentru a avea tot timpul un plan B, în funcţie de evoluţia situaţiei generate de pandemie. Spre exemplu, turneul TT cu un spectacol realizat în co-producţie cu Teatrul Volksbuhne din Berlin a fost înlocuit cu realizarea unui eseu vizual făcut de echipa artistică într-un timp foarte scurt şi prezentat pe o platformă online la care a avut acces foarte mult public internaţional. Un alt proiect internaţional care ar fi trebuit să înceapă în aprilie (în perioada care a coincis cu lockdown-ul) a trebuit să fie amânat, însă am reuşit să realizăm spectacolul programat în toamnă, semnat de regizorul german Clemens Bechtel şi desfăşurat în mare parte în aer liber, ca spectacol itinerant în oraşul Piatra-Neamţ. Orice stagiune teatrală se pregăteşte cu mult timp înainte pentru că pre-producţia implică o muncă susţinută de câteva luni. Am realizat castinguri, întâlniri de producţie şi chiar şi etapa de documentare pentru spectacolul 'Viitorul din trecut' utilizând platforma zoom", a explicat Gianina Cărbunariu. Sursa foto: Teatrul Tineretului Piatra Neamt/Facebook.comO parte importantă din activităţile teatrului a fost transferată în mediul online: spectacole din stagiunea trecută, ateliere, discuţii cu publicul, precum şi ultima premieră a anului 2020 - "98% Decizia corectă", în regia Elenei Morar, spectacol realizat în două versiuni - cea pentru scenă şi cea online."Foarte important a fost să organizăm testarea artiştilor (angajaţi şi colaboratori), precum şi a tehnicienilor implicaţi, înainte de începerea fiecărui proiect, pentru a încerca să diminuăm riscurile şi, din fericire, am reuşit să ducem cu bine şi în siguranţă aceste proiecte până la capăt", a mai spus Gianina Cărbunariu.Cu toate restricţiile impuse de pandemie, Teatrul Tineretului a produs trei premiere în 2020: "VA URMA. Ghid performativ pentru spectator", un concep TT de Gianina Cărbunariu, "Viitorul din trecut", un spectacol de Clemens Bechtel, "98% Decizia corectă", regia: Elena Morar."Primele două spectacole menţionate au fost concepute pentru a fi jucate în diverse spaţii, cu o componentă de performare în aer liber generoasă şi cu un număr restrâns de spectatori care să intre în spaţii interioare pentru continuarea vizionării. În perioada stării de urgenţă am avut 12 reprezentaţii de spectacole online, am desfăşurat proiectul audio 'Piaţa Teatrului', conţinând poveşti cu experienţe personale ale actorilor, au fost susţinute 33 de sesiuni ale 'Atelierului de poveşti' pentru copii între 7 şi 10 ani, precum şi spectacole-lectură interactive cu maxim 7 spectatori de 5-8 ani, cu frecvenţă săptămânală", a menţionat, la rândul său, consultantul artistic al teatrului, Raluca Naclad.La acestea se adaugă eseul vizual "POSTWEST - something digital a video essay" (concept de Gianina Cărbunariu, Dorothe Currio şi Mihai Păcurar), participant la Festivalul Internaţional POSTWEST de la Berlin, în mai 2020.Pentru perioada februarie - aprilie 2021, Teatrul Tineretului are programate două premiere cu spectacole de monodramă, pregătite atât pentru reprezentaţii în sală, cât şi pentru difuzarea online, dacă situaţia o va cere. Sursa foto: Teatrul Tineretului Piatra Neamt/Facebook.comPrima premieră a anului 2021 va avea loc la începutul lunii februarie: "Pattern", un spectacol de Daniel Chirilă.Spectacolul face parte din programul "Blind date", care privilegiază relaţia regizor-actor, aducând faţă în faţă un actor şi un regizor care nu au mai lucrat împreună.Până la sfârşitul anului, conducerea teatrului intenţionează să producă încă cinci spectacole.De asemenea, TT-ul doreşte să organizeze şi a 32-a ediţie a Festivalului de Teatru Piatra-Neamţ.Publicul tânăr, cu vârsta între 5 şi 18 ani, şi instituţiile şcolare sunt în atenţia Teatrului Tineretului, în special prin programul de teatru educaţional conceput în 2017, care îşi propune să îi atragă şi să îi fidelizeze pe cei mai tineri dintre spectatori.Astfel de spectacole, reunite sub titulatura de "Mic-RO Laborator de creaţie teatrală" şi "#SafeSpoTT", vizează tinerii atât ca public, cât şi în calitate de colaboratori activi în procesul de creaţie."#SafeSpoTT" implică un concurs de dramaturgie, un concurs de proiecte pentru tineri regizori şi selecţie de asistenţi liceeni, urmând ca în această vară să fie produs un nou spectacol de teatru educaţional.Tot în sfera educaţională, "Atelierul de poveşti", proiect început în 2018, continuă şi în acest an, începând cu luna februarie, deocamdată online.Teatrul Tineretului pune la dispoziţia tuturor instituţiilor de învăţământ din România spectacole de teatru educaţional, generând astfel platforme de dezbatere cu tinerii despre provocări ale realităţii în care trăiesc. AGERPRES/(AS - autor: Gabriel Apetrii, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)