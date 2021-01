EXCLUSIV. Adi Vasile s-a hotărât cu ce jucătoare va aborda turneul preolimpic!

14:50

Sergiu Buș (28 de ani, atacant) se poate îmbogăți după plecarea de la FCSB!Buș a prins un contract excelent în Asia, la Seongnam. A semnat pe două sezoane și va avea un venit de 500.000 de euro pe an, la care se vor adăuga bonusuri, pe care dacă le va bifa atunci ar putea ajunge chiar la 600.000 de euro pe an! La FCSB, în primul an de contract, în care se afla, salariul său era de 150.000 de euro, de peste 3 ori mai mic decât cel pe care îl va avea în Coreea de Sud. ...