Mesajul viral al unei soții pentru amanta soțului ei: „De fiecare dată când seduci un tip căsătorit, amintește-ți…”

11:20

Tensiunea atinge cote maxime la Survivor România. Concurenții dau tot ce pot pentru a câștiga probele, iar de multe ori entuziasmul îi trădează. Situația din echipa Faimoșilor se înrăutățește pe zi ce trece. În meciul […] The post Atingeri suspecte între doi concurenți de la Survivor România 2021. El a uitat că are iubită acasă appeared first on Cancan.ro.