ANOSR: În perioada desfăşurării cursurilor online unii profesori au avut o atitudine ''nepotrivită''

16:30

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunţat vineri că în cadrul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) s-a decis ca începând de luni să fie relaxate mai multe măsuri restrictive impuse în contextul pandemiei de COVID-19, astfel încât restaurantele şi sălile de spectacol vor funcţiona la o capacitate de maximum 30%."În Bucureşti astăzi am înregistrat o rată de infectare de 2,52 la mia de locuitori. Este a treia zi consecutivă în care incidenţa este sub 3 la mie, fapt pentru care, din punct de vedere legal, a trebuit să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, să analizăm situaţia şi să luăm o hotărâre. Astfel, cu 47 de voturi 'pentru', un vot "împotrivă" şi patru abţineri s-a hotărât ca, începând de luni, de la 0.00, deci din 25 ianuarie, să fie relaxate mai multe măsuri restrictive existente în vigoare la acest moment. Măsurile de relaxare vizează domeniul HORECA. Restaurantele, barurile, cafenelele vor funcţiona în intervalul orar 6.00-21.00 la o capacitate de maximum 30%, cu respectarea tuturor normelor stabilite prin lege", a precizat el, în cadrul unei declaraţii acordate presei. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");Berbeceanu a menţionat că în săli de spectacol, teatre şi cinematografe va fi permis accesul publicului în limita a 30% din capacitate. Totodată, operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc li se va permite funcţionarea în limita a 30% din capacitatea sălilor, în intervalul orar 6.00-21.00."Recomandăm cetăţenilor Municipiului Bucureşti prudenţă. Şi autorităţile sunt prudente şi, pe de o parte, acesta este motivul pentru care am hotărât ca aceste măsuri să fie relaxate începând cu data de luni. Pe de altă parte, am considerat ca toţi operatorii economici să aibă timpul necesar să amenajeze sălile dedicate activităţii pe care o desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale. În mod categoric, vom fi intransigenţi. Anterior şedinţei extraordinare a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am avut o întâlnire cu şefii Poliţei, Jandarmeriei şi IGSU de pe raza Municipiului Bucureşti. Am hotărât intensificarea controalelor pentru a verifica modul în care sunt respectate normele în vigoare", a spus prefectul.Prefectul a adăugat că Ministerul Sănătăţii a recomandat o temporizare a măsurilor de relaxare, dar că decizia comitetului a fost să respecte prevederile actelor normative."Chiar înaintea începerii şedinţei de comitet pentru situaţii de urgenţă am primit o adresă de la Ministerul Sănătăţii, prin care ni se făcea o asemenea recomandare, să temporizăm relaxarea. Noi, însă, trebuie să ţinem cont de faptul că suntem aici să luăm în considerare aceleaşi cifre, aceiaşi indicatori şi aceleaşi acte normative pe care le-am avut în vedere atunci când am impus restricţiile, pentru că aşa este şi moral şi legal", a declarat Berbeceanu. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)