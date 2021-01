Victor Ciutacu, primul jurnalist din România care s-a vaccinat anti-COVID

15:30

Celebrul critic de modă a lansat un val de replici acide la adresa fostei prezentatoare de la Kanal D. Deși au colaborat împreună în trecut, Iulia Albu nu poate să o ierte pe Adelina Pestrițu […]