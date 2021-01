Prima întâlnire Trudeau-Biden are loc ''luna viitoare'', anunţă Ottawa

05:20

Fostul judecător chilian Juan Guzman, considerat un adversar redutabil al fostului dictator Augusto Pinochet, pus sub acuzare pentru crime împotriva umanităţii sub regimul său între 1973 şi 1990 dar niciodată condamnat, a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat familia acestuia, relatează AFP.Implicat cu obstinaţie în numeroase anchete asupra crimelor dictaturii, judecătorul Guzman l-a pus urmărit penal pe Pinochet, cu începere din 1998, în special pentru asasinatele comise de "Caravana morţii", o trupă de soldaţi care a străbătut ţara executând peste o sută de adversari după lovitura militară din septembrie 1973.Judecătorul Guzman l-a inculpat de două ori pe Augusto Pinochet dar, în 2002, Curtea Supremă a dispus neînceperea urmării penal, motivând o "demenţă moderată" care îl împiedica pe fostul dictator să se apere în faţa instanţei pentru peste 3.000 de morţi şi dispăruţi sub regimul său.Moartea lui în decembrie 2006, la 91 de ani, s-a scăpat de toate anchetele care îl vizau, în Franţa ca şi în Chile, antrenând reacţii de frustrare în întreaga lume."Aş fi fost de acord cu decizia Curţii Supreme, dar, după ce l-am văzut pe Pinochet şi am studiat serios rapoartele medicale, nu m-am putut abţine să nu consider că avea facultăţi mentale normale", a spus Guzman într-un interviu acordat presei germane."A fost un judecător curajos, foarte angajat în cauza drepturilor omului", i-a adus un omagiu pe Twitter deputata Carmen Hertz al cărei soţ, Carlos Berguer, a fost ucis la începutul dictaturii.Judecătorul Guzman s-a pensionat în 2005 şi si-a publicat în acelaşi an memoriile: "La capătul lumii, memoriile judecătorului lui Pinochet". AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Juan Guzmán Tapia/Facebook