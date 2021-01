Dan Negru: „Timişoara - Capitală Culturală Europeană? O rugă bănăţeană cu nişte milioane de euro”

00:00

Ramona Bădescu este o femeie împlinită. Are 52 de ani şi un băieţel minunat, pe Ignazio, care creşte frumos şi are deja 1 an şi 4 luni. Actriţa şi cântăreaţa româncă, stabilită de 30 de ani în Italia, la Roma, a trecut prin momente grele la sfârşitul anului 2020. În luna noiembrie, tatăl vedetei s-a stins la 89 de ani, în spitalul pe care chiar el l-a construit, la Craiova, după ce s-a infectat cu Covid-19.